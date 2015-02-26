В ОБСЕ требуют обнародовать полный список отстраненных от аккредитации российских СМИ

Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

По ее мнению, отстранение от аккредитации при органах государственной власти сотрудников около 100 российских СМИ является шагом, которому "не хватает прозрачности".

"Власть должна полностью раскрыть основания для таких мероприятий и обнародовать полный список медиа, которые подпадают (под ограничения)", - сказала Миятович.

Читайте такжеМИД РФ отреагировал на решение Рады о лишении российских СМИ аккредитацииКак сообщила 21 февраля спикер СБУ Елена Гітлянська во время открытия выставки «Присутствие. Доказательства агрессии российских войск на территории Украины» на Михайловской площади в центре Киева, Служба безопасности Украины включила в перечень временно запрещенных для аккредитации при государственных структурах Украины более 100 российских средств массовой информации.

В этот перечень после проверки содержания попали телеканалы, информационные агентства, печатные издания и интернет-ресурсы, зарегистрированные в Российской Федерации, в том числе каналы «НТВ», "Первый канал", "Россия 1" и "Лайф-Ньюз".

Постановление Верховной Рады об отстранении российских медиа от аккредитации при органах власти было принято 12 февраля. Отстранение будет действовать до окончания АТО.