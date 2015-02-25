"Народный фронт" требует внеочередного заседания Рады из-за ситуации с курсом

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении фракции.

В частности, в «Народном фронте» подчеркнули необходимость консолидированных действий всех ветвей власти для принятия оперативных решений, которые позволят дать обществу четкий сигнал о контролируемости валютного рынка.

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Фракция «Народного фронта» также обратилась ко всем членам парламентской коалиции с призывом не использовать проблемы нестабильности финансового рынка для расшатывания ситуации в стране.

«Сегодня должна проявиться ответственность перед собственной страной каждой фракции коалиции - от наибольшей к наименьшей, каждого отдельного депутата», - отмечается в заявлении.

«Принятие внесенных на рассмотрение парламента законов создаст предпосылки для получения Украиной международной финансовой помощи, осуществления неотложных мер для стабилизации финансовой системы и прекращения панических настроений», - подчеркнули в «Народном фронте».