Порошенко о плане Путина: Украина отведет свою артиллерию после того, как РФ отведет свою

Украинский Президент Петр Порошенко отверг обвинения российской стороны о том, что он отказался идти на перемирие на Донбассе.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, передает DW.de.

Порошенко также заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину. "Если Вы спрашиваете меня, доверяю ли я Путину, то мой ответ: "Нет". Если вы меня спрашиваете, доверяю я Евросоюзу, то мой ответ: "Да".

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На вопрос журналиста издания относительно письма-предложения президента России Владимира Путина, Порошенко ответил: "Непосредственно после того, как мы получили письмо, наш министр иностранных дел заявил, что мы готовы к миру. Мы просто нуждаемся в гарантии того, что перемирие будут соблюдать обе стороны. Я хочу подчеркнуть: российская тяжелая артиллерия и российские ракетные системы должны быть отведены".

По словам украинского президента, Владимир Путин в своем письме выразил готовность отвести артиллерию. "Но он не указал, от какой линии. Мой ответ был очень прост: я готов отвести нашу артиллерию, но от линии, которая определена в Минском меморандуме. Это очень конкретные географические координаты, четкая линия", - сказал Порошенко.

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По словам президента, конфликт на Донбассе обходится Киеву очень дорого. "Мы тратим ежедневно 100 миллионов гривен на оборону. Это очень дорого", - отметил он. Завершение войны Порошенко назвал "решающим условием для успеха реформ" в государстве.