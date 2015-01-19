Порошенко: я президент мира, а не президент войны

Об этом он сказал в Цюрихе в рамках Special Churchill Lecture 2015 во время рабочего визита в Швейцарию.

"Я президент мира, а не президент войны", - сказал он. Также президент подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и напомнил о последних терактах в стране.

Читайте такжеПорошенко: через два года российский газ нам будет уже не нужен"Мир должен реагировать на терроризм решительно. Им нас не запугать, потому что мы вместе и мы сильны", - подчеркнул Порошенко.