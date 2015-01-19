Порошенко: я президент мира, а не президент войны
21:33, 19 января 2015Политика
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Президент Украины заявил, что он является президентом мира, а не войны.
Порошенко считает себя президентом мира / Фото УНИАН
Об этом он сказал в Цюрихе в рамках Special Churchill Lecture 2015 во время рабочего визита в Швейцарию.
"Я президент мира, а не президент войны", - сказал он. Также президент подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и напомнил о последних терактах в стране.
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Я Президент Мира, а не войны Президент!
- Петр Порошенко (@poroshenko) 19 января 2015
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