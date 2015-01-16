Водителя внедорожника, который сбил маланкарей в Черновицкой области, нашли повешенным

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении МВД, тело 25-летнего мужчины нашли 16 января.

По предварительным данным, виновник ДТП сам покончил с собой.

Сейчас тело направлено на экспертизу. Сведения о данном событии внесены в Журнал единого учета по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем правоохранители установили детали аварии в ночь на 14 января. В внедорожнике, который сбил маланкарей, находилось 12 человек, некоторые из них сидели даже на крыше автомобиля. Все они также были маланкарями. Сама машина, которая не принадлежала водителю и не имела надлежащих документов, двигалась с выключенными фарами. Правоохранители предполагают, что водитель просто не справился с управлением незнакомого авто, при перегазировании вместо того, чтобы остановить машину, добавил скорости и въехал в другую группу маланкарей.

Читайте такжеВ Черновцах из-за угрозы терактов отменили фестиваль МаланокКак сообщал УНИАН, В поселке Берегомет Выжницкого района Черновицкой области 14 января около 4 часов утра внедорожник въехал в группу людей, которые шли по проезжей части. Все пешеходы были маланкарями. В результате столкновения, погибла 31-летняя местная жительница. Еще десять человек обратились за медицинской помощью в центральные районные больницы городов Вижница и Сторожинец. Шестеро пострадавших были осмотрены медиками и отпущены домой. Четверо с тяжелыми повреждениями госпитализированы. Водитель, оставив автомобиль, с места происшествия скрылся.