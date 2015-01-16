В "Самопомочи" заявили, что Рада до 3 февраля может снять неприкосновенность с депутатов и судей

15:09, 16 января 2015
Политика
1034 0

Рада еще до 3 февраля может рассмотреть президентский законопроект относительно отмены депутатской и судейской неприкосновенности.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции "Самопомочи" Олег Березюк в комментарии журналистам.

Он напомнил, что нынешняя сессия парламента не закрыта, она продлится до 3 февраля.

В ответ на замечание, что законопроект об отмене неприкосновенности было включено в повестку дня первой сессии парламента 8-го созыва, которая продлится до 3 февраля, и до той даты пленарных заседаний уже не предусмотрено, депутат сказал: “Значит будут”.

Читайте такжеБереза назвал проект закона о снятии неприкосновенности с нардепов "верхом лицемерия" и "разводом"

“Сессия не закрыта, сессия может быть в любой момент, когда ее назначит председатель Верховной Рады или 150 депутатов”, - сказал Березюк и добавил, что законопроект о неприкосновенности может рассматриваться еще до 3 февраля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей (№1776).

Верховная Рада включила документ в повестку дня своей работы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter