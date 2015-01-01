СМИ: В Марьинке де-факто нет гражданской власти, обеспечением занимаются офицеры CIMIC

Об этом говорится в материале Радио Свобода.

Группа гражданско-военного сотрудничества в секторе «Б» Вооруженных сил Украины (Civil-military cooperation - ВГС) присоединилась к ремонту газопровода в Марьинке. Это подразделение было сформировано Генеральным штабом по натовским стандартам. В задачи бойцов входит, в частности, сотрудничество с местным мирным населением.

Руководитель группы ВГС, подполковник Александр Гвоздков отмечает, что если в начале местные жители относились к ним настороженно, если не враждебно, то сейчас с ними удается постепенно налаживать диалог и доверие к украинским военным растет.

Читайте также26 фур с продуктами для жителей Донбасса доехали до Краматорска и Северодонецка (фото)"На момент проведения ремонта газопровода местная бригада и местное управления не могли справиться с этими задачами, поэтому они обратились к нам, к группе гражданско-военного сотрудничества. Мы тесно работаем с местным населением. Мы устраиваем встречи с людьми, с представителями власти, вникаем в суть проблем в Марьинке. Глобальные вопросы стараемся решить", - рассказал он.

Сейчас в Марьинке все еще не работают банкоматы, молокозавод, часть электросетей, магазинов. Из врачей здесь медицинскую помощь может оказать только терапевт, других специалистов нет. Людям дают направление в донецкие больницы для более серьезнего лечения, однако ехать туда много кто боится.