Бородай о Стрелкове: Роль политического лидера ему идет так, как и пачка балерины
04:50, 13 ноября 2014Политика
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Один из лидеров террористической организации "ДНР" Александр Бородай рассказал, что российского офицера Игоря Стрелкова отстранили от дел, потому что он исчерпал свои возможности.
Стрелкова отстранили от дел, потому что он исчерпал свои возможности / Фото: УНИАН
Об этом Бородай рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".
"Если его кто-то и ушел, то я, в частности, его и ушел. Потому что он исчерпал свою роль и возможности. Он герой, совершил подвиг, но дальше он "Донецкой республике" не нужен и не полезен", - подчеркнул Бородай.
Позже представитель "ДНР" рассказал, что все высказывания Стрелкова он не поддерживает и в целом с ним не солидарен. Но критиковать и осуждать его не стал.
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"Стрелков пытался стать политическим лидером, но эта роль ему подходит так же, как пачка балерины. Он в этом вообще ничего не понимает", - подчеркнул Бородай.
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