Бородай о Стрелкове: Роль политического лидера ему идет так, как и пачка балерины

Об этом Бородай рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".

"Если его кто-то и ушел, то я, в частности, его и ушел. Потому что он исчерпал свою роль и возможности. Он герой, совершил подвиг, но дальше он "Донецкой республике" не нужен и не полезен", - подчеркнул Бородай.

Позже представитель "ДНР" рассказал, что все высказывания Стрелкова он не поддерживает и в целом с ним не солидарен. Но критиковать и осуждать его не стал.

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"Стрелков пытался стать политическим лидером, но эта роль ему подходит так же, как пачка балерины. Он в этом вообще ничего не понимает", - подчеркнул Бородай.