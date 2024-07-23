Жена Павлика рассказала, хотят ли они второго ребенка: 'Он и на Михася не был готов'

Сейчас они воспитывают сына Михаила.

Жена певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - призналась, планируют ли они с мужем родить второго общего ребенка. По словам блогера, Павлик не был готов и к появлению на свет их первого сына Михаила, а сейчас он понимает, что у него уже нет сил и энергии на второго ребенка.

"Виктор он не то, что против, просто у него уже возраст берет. Плюс операция, он не очень будет помощником. Я понимаю, что если я все таки решусь, то надо рассчитывать только на себя. Он такой человек, он и на Михася не был готов, а когда Михась появился, у него весь мир перевернулся. Поэтому я понимаю, что ну такой он человек: сегодня не готов, завтра будет готов", - сказала Репяхова в шоу "Тур звездами".

Также Репяхова рассказала о диагнозе их сына. Она говорит, что сейчас у нее нет времени расклеиваться, ведь нужно заниматься ребенком.

"Мой сыночек меня очень мотивирует, поскольку он требует больше внимания, чем обычный ребенок, поскольку у нас занятия 6 раз в неделю. Это почти каждый день, в некоторые дни по несколько занятий", - отметила Екатерина.

Блогерша добавила, что делает все возможное для того, чтобы ее сын нормально чувствовал себя среди других детей.

"Ты принимаешь этот факт, ты любишь своего ребенка, ты делаешь все для того, чтобы он не чувствовал себя каким-то не таким, он ходит в обычный сад, с обычными детьми. Там его любят, он все понимает, просто немножко медленнее", - подытожила Репяхова.

Напомним, ранее Виктор Павлик с женой трогательно поздравили сына с днем рождения.

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