Мужчина также рассказал, почему перешел на украинский после полномасштабного вторжения.

Украинский актер-воин Владимир Ращук, который сыграл в фильмах "Конотопская ведьма", "Друзья по контракту" и во многих других киноработах, высказался о русском языке во время войны в Украине.

Мужчина признался, что до начала полномасштабного вторжения общался на русском. Он отметил, что в родном Мариуполе изучал государственный язык в школе, но это было с девятого класса и только один раз в неделю. Позже Владимир начал служить в театре, где тоже мало использовался украинский. Однако все изменилось после 24 февраля 2022 года.

"Когда началось вторжение, мы жили в Вышгороде. И все, что происходило, - проходило у нас за окнами. Над Киевским водохранилищем сбили несколько вертолетов, проносились самолеты, все гудело, дрожало. Я в тот момент абсолютно четко идентифицировал, кто на нас напал. А после Бучи, Ирпеня, Гостомеля, после того, что я увидел и пережил, поклялся себе, что никогда ни с кем не буду разговаривать на русском. Для меня это язык врага, который насилует, убивает, разрушает. И он пришел сюда для того, чтобы уничтожить нас как нацию. И забрать у нас самую главную идентификацию - язык", - подчеркнул Ращук в интервью изданию OBOZ.UA.

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Он также добавил, что сейчас, когда возвращается с фронта, ему трудно слушать русский на улице. О своих эмоциях актер сказал так:

"Меня это сильно триггерит, раньше даже агрессировал. Я не верю в мягкую украинизацию, считаю, что законы относительно языка в Украине должны быть гораздо жестче. Мой переход на украинский тоже был непростым, какое-то время разговаривал как Азаров, но все равно не возвращался к русскому".

Напомним, ранее известный юморист из Молдовы Иван Люленов объяснил, как полностью перешел на украинский во время войны.

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