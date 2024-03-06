Он назвал конкренту сумму за украинский паспорт, которую от него требовали.

Ведущий Алексей Суханов, который в январе 2022 года получил украинское гражданство, признался, что ему предлагали дать взятку для ускорения этого дела.

Мужчина вспомнил, что в 2014-м году переехал в Украину и стал на сторону нашего государства. Однако гражданство за деньги делать не захотел из-за своей принципиальной позиции.

"Мне намекнули на взятку в 10 тысяч во времена Петра Порошенко. Не буду показывать пальцем, но говорят, что именно в его времена была такая такса. Я отказался. В 2014 году, принимая то решение, я ехал в страну, которая должна меняться, перезагружаться и по-настоящему становиться европейской. Во-вторых, позиция не продается. Это как-то странно, стать на сторону страны, а потом покупать паспорт. Это бред для меня. Это какая-то деградация. Я отказался, конечно", - рассказал ведущий в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Однако со временем в получении украинского паспорта поспособствовал Владимир Зеленский.

"Потом Зеленский предоставил гражданство, за что я благодарен, это честь для меня. Я ни минуты не пожалел, и горжусь тем, что я гражданин Украины. Нам оформили именно ID-карты и загранпаспорта, потому что нас было таких 200 человек, тех, кто эмигрировал по политическим обстоятельствам", - сказал Суханов.

Он также добавил, что быть гражданином Украины - это почетное дело и такие документы бесценны.

"Украинское гражданство - это не бумажка, а это большая честь. И это должно стоить не только в денежном эквиваленте, это должно быть почетно. И это почетно, и в головах иностранцев это должно быть. Эта страна достойна лучшего", - сказал ведущий.

К слову, Суханов родился в России, однако с 2012 года начал работать в Украине и перешел на украинский язык.

Напомним, ранее Алексей Суханов ответил, общается ли с родителями из России.

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