Знаменитый музыкант довел сеть до слез своим треком "Лютий не минає".

Известный украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" выпустил трогательную композицию "Лютий не минає" и клип к ней. Исполнитель посвятил песню началу войны в Украине и спел о феврале 2022 года, который до сих пор продолжается для всех украинцев.

Премьера нового музыкального видео знаменитости состоялась на его YouTube-канале. Артист отметил, что "Лютий не минає" - не является частью творческого наследия "Океана Эльзы". Это его авторский трек, к созданию которого он привлек нескольких других музыкантов из разных групп.

По его словам, они все почти случайно встретились в этом году и "на одном дыхании" создали новую лирическую композицию. Пока неизвестно, будет ли это новый, четвертый, сольный проект Вакарчука.

Видео дня

"Я написал песню "Лютий не минає" в начале этого года. И она - о другом, том самом для нас всех феврале. Возможно, в этой песне каждый найдет что-то свое. Создавая ее, с тихой радостью думал о том, что у меня есть близкие люди, которые помогают в самые печальные, самые темные дни преодолевать все вызовы", - написал в подписи к ролику исполнитель.

В сети пользователи растроганы музыкальной новинкой от известного артиста. Многим слушателям песня откликнулась, и они оставили много комментариев о том, что композиция точно описывает состояние всех украинцев в течение последних трех лет:

"Сотням тысячам разбитых сердец посвящается. Спасибо, браво"

"Спасибо, Святослав. Сейчас за окном апрель и яркое солнце, а в душе февраль, который не проходит"

"Очень добрая и душевная песня. Как всегда, держите высокий уровень"

"Описывает состояние всех украинцев. Спасибо, любимая группа, что вы рядом всегда и в хорошие, и в плохие времена"

"Как всегда, непревзойденно, в самое сердце с первых слов. Спасибо за ваши песни"

Напомним, ранее Артем Пивоваров поразил новой чувственной песней на стихи Павла Тычины. Исполнитель выпустил новую композицию "Десь надходила весна", которая вошла в его альбом "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2".

Вас также могут заинтересовать новости: