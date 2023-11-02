Легендарному диктору было 80 лет.

Умер известный украинский телеведущий и диктор новостей Анатолий Васянович. Об этом сообщил телевизионщик Николай Канишевский со ссылкой на заявление жены диктора – Зою.

Как отмечается в публикации Канишевского на Facebook, Васянович умер в возрасте 80 лет 1 ноября 2023 года. Он ушел из жизни в немецком городе Висбаден.

"Люди почтенного возраста хорошо помнят его как диктора республиканского телевидения. Пришел он на Крещатик, 26 в середине семидесятых и начинал свою деятельность как диктор информационной программы "Вести". Был ведущим многих молодежных литературных и музыкальных программ", – написал Канишевский.

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Известно, что некоторое время ведущий работал под псевдонимом "Анатолий Васянюк". В 1990-х годах он продолжил свой путь уже под своим настоящим именем и фамилией.

Что известно об Анатолии Васяновиче

Анатолий Васянович работал актером в Киевском театре им. И. Франко. В 1976 году началась его карьера на телевидении. Зрителю он мог запомниться как ведущий программ "Вести", "День за днем", "Новости", "Актуальная камера". Также Васянович вел детскую программу "Мультфильм на заказ", развлекательную "Песня созывает друзей и телевизионные концерты.

Зрители ТРК "Киев" могли видеть Васяновича в видеоуроках, в которых он обучал людей правильному украинскому языку. Кроме того, ведущий также преподавал спецкурс для дикторов в Укртелерадиопрессинституте.

На телеканалах УТ-1 и НТКУ он проработал 32 года. В 2008 году Васянович ушел на пенсию.

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