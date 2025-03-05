Комаров и Кучеренко больше не вместе.

Недавно украинцев шокировала новость о разводе одной из самых примерных пар шоу-бизнеса Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Хоть они сами и не комментируют свои отношения, однако в сети уже появился документ, свидетельствующий о том, что они больше не вместе.

УНИАН рассказывает историю их любви.

Как они познакомились и где была свадьба

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров познакомился со своей супругой на проекте "Танцы со звездами", где они были в паре. Еще тогда между ними пробежала искра.

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В мае 2019 года они официально узаконили свои отношения. Венчание Комарова и Александры Кучеренко состоялось в православном храме Иерусалима, а медовый месяц молодожёны провели на Мальдивах.

В одном из интервью Александра говорила, что добиться ее расположения хотели многие мужчины, однако она им отказывала. По словам девушки, ее часто звали на кофе, но такой "подкат" ей не нравится. А вот Комаров был совсем другим.

Пара находилась в браке пять лет. Они действительно были примером для многих, так как чаще всего с любовью отзывались друг о друге.

Развод Комарова и Кучеренко

В последнее время пара перестала "появляться" в соцсетях друг друга. Это породило сплетни относительно их развода. Интересно, что Комаров сосредоточился на съемках нового сезона проекта "Мир наизнанку", а Кучеренко улетела в Париж.

Поклонники пытались узнать у пары, что случилось, однако они молчат. А вот блогер Богдан Беспалов все же решил пролить свет на ситуацию. Он показал судебный документ, в котором говорится о том, что 1 января 2025 года Дмитрий подал на развод. Но даже после обнародования этой информации пара не спешит делиться подробностями своей личной жизни. Поэтому неизвестно, что стало причиной их развода.

При этом близкое окружение Комарова говорит, что еще летом у них все было хорошо.

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