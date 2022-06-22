Телеведущий недавно получил контузию.

Украинский телеведущий Даниэль Салем с первых дней войны в Украине состоит в рядах Вооруженных сил. Он защищает нашу страну от российских оккупантов, которые вторглись 24 февраля и устроили настоящий коллапс.

Недавно Салем признался, что получил контузию на войне. В результате он потерял слух на левое ухо. Врачи говорят, что, скорее всего, слух не вернется, но Даниэль не отчаивается.

"Я попал под взрывную волну. Я лег на землю, и она попала мне прямо в ухо. Это был ближний бой", - сказал Даниэль в программе "Утро с Украиной".

Он добавил, что видел оккупантов собственными глазами, они находились от его позиции буквально в нескольких метрах.

Напомним, ранее Даниэль Салем опубликовал видео с передовой, продемонстрировав один день из жизни военных.

Вас также могут заинтересовать новости: