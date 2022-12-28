В Украине мультфильм появится в широком прокате с 5 января, но уже с 29 декабря будут допремьерные показы.

В этот праздничный сезон украинские зрители познакомятся ближе с новым харизматичным персонажем, претендующим на почетное место в поп-культуре, – рыжим говорливым котом Морисом из комедийного фэнтези-романа британского писателя-фантаста Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны".

Автор франшиз "Пираты Карибского Моря" и "Шрек" Терри Россио адаптировал одну из книг знаменитого цикла "Плоский мир" в анимационное динамичное фэнтези для всей семьи "Изумительный Морис" (Amazing Maurice), которое появится в широком прокате с 5 января 2023 года. Но уже с 29 декабря особо заинтересованный зритель сможет найти допремьерные показы анимации в избранных кинотеатрах страны.

УНИАН вместе с Adastra Cinema разбирался, в чем уникальность этой истории и кто озвучил мультфильм в оригинале и в украинском дубляже.

О чем мультфильм

"У изумительного кота Мориса есть два таланта: к болтовне и аферам. Путешествуя с магическими грызунами из города в город, он каждый раз за разумную плату спасает местных жителей от нашествия крыс. Но однажды Морис и его сообщники сталкиваются с городком, который скрывает что-то действительно опасное. Им придется переиграть настоящее зло со свойственной только Морису изумительностью...", – так описывают свой проект создатели мультфильма, делая ставку на фэнтези, детективную загадку и харизматичную личность рыжего кота-афериста, который каждый раз напоминает, что он не просто Морис с ударением на втором слоге, но и, вне всяких сомнений, Изумительный Морис.

Популярность оригинального романа

Новый анимационный блокбастер является первой официальной экранизацией популярного юмористического бестселлера Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны", который появился на книжных полках в 2001 году и был впоследствии переведен более чем на два десятка языков, включая и украинский.

Роман стал 28-м по счету в фэнтезийной серии Пратчетта "Плоский мир" (или "Дискомир"), но первым, ориентированным скорее на детскую аудиторию, хотя знаменитый юмор автора пришелся по вкусу и его взрослым поклонникам, многие из которых были крайне рады возможности разделить творчество любимого фэнтези-автора со своими детьми. "Морис" стал творческим и коммерческим успехом для Терри Пратчетта, который получил престижную Медаль Карнеги за свой новый "Плоский" бестселлер.

Фабула новой анимации совпадает с книжным оригиналом: всем известная история о крысе из Хаммельна – волшебная дудачка заманивает полчища грызунов в воду, и они тонут. В то же время, все забывают, что крысы прекрасно плавают.

Интерпретированная Пратчеттом сказка воплотилась в жизнь в одном из городов Дискомира. Но все началось с того, как группа крыс внезапно резко поумнела, научилась разговаривать и создала Клан. Затем, эти Ученые Крысы встретили уличного кота Мориса, который оказался котом, необычным во всех отношениях. Во-первых, он тоже умел разговаривать, а, во-вторых, у него оказалась удивительная деловая хватка. Морис нашел милого парня, умеющего играть на дудочке, и сказка ожила. Клан путешествовал из города в город, разыгрывая спектакль: крысы наполняли город, якобы угрожая запасам пищи, потом приходил парень с волшебной дудочкой и спасал жителей города, выгоняя крыс. А уже после аферы кот Морис подсчитывал полученную прибыль и делил ее между всеми участниками спектакля. Все шло идеально, пока в одном из городов Морис и его напарники не столкнулись с вызовом, который придется побороть сообща.

Команда создателей

С начала 2000-х экранизация "Изумительного Мориса" витала в воздухе голливудских студий, но проза Пратчетта казалась им слишком необычной, ведь за ним закрепилась репутация автора эксцентрических текстов для взрослых, а студийные боссы часто опасаются чего-то хотя бы немного необычного. Но у Мориса был свой личный поклонник – популярный сценарист и продюсер Терри Россио, ответственный за множество масштабных проектов, среди которых "Пираты Карибского моря", "Шрек", "Маска Зорро", "Годзилла", "Сокровище наций", оригинальный "Аладдин" и другие.

Именно его адаптация прозы Пратчетта является основой нового мультфильма, режиссерами которого выступили немецкие авторы Тоби Хенкель и Флориан Вестерман. В общении с британским изданием The Guardian Хенкель подчеркнул, как им важно было соединить между собой дух оригинала в форме современной анимации для широкой аудитории: "Терри Пратчетт – уникальный автор с узнаваемым юмором и своим голосом в мире литературы, который легко узнать и невозможно забыть. Нам было очень важно сохранить эту уникальность и уникальность самого Мориса – персонажа не просто харизматичного, но и во многом поучительного, что создало идеальный баланс между детским и взрослым развлечением, поэтому "Изумительный Морис" и вышел идеальным семейным развлечением".

Об оригинальных голосах и украинском дубляже

На родине Мориса, в Британии, большим событием стало сообщение, что голосом харизматичного рыжего афериста станет звезда "Доктора Хауса", "Дживса и Вустера" и "Истории Дэвида Копперфилда" Хью Лори. Также к кастингу оригинальных голосов "Мориса" присоединились Эмилия Кларк ("Игра престолов"), Дэвид Теннант ("Доктор Кто"), Джемма Артертон, Хью Бонневиль, Химеш Патель и другие звезды британского кино, которые дали новую жизнь эксцентричным героям прозы Пратчетта.

В украинском дубляже голоса героям дали такие звезды, как Анна Тринчер, Татьяна Парфильева, Евгений Таллер, Богдан Шелудяк, Виктория Маремуха, Иван Крышталь и Анастасия Елисеева.

Певица и актриса Анна Тринчер не скрывает, что нашла много общего со своей героиней Персиком: "Мне повезло, потому что моя героиня Персик – само очарование, очень милая, и это ее отличает от всех других. Она – всей душой за справедливость, и в этом мы с ней похожи. А еще она очень наивна, и слишком верит в людей, что ей мешает и приводит к разочарованиям. И эти черты очень резонировали, потому что я сама такая: до последнего верю в людей, пока человек не докажет обратное и не навредит. Поэтому дублировать Персика было очень комфортно. Вообще, обожаю анимацию – потому что эти легкие, милые и поучительные истории жизни разгружают мозг и оставляют приятное послевкусие".

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