В кинотеатрах анимационный фильм должен появиться зимой 2023 года.

Вышел трейлер анимационного фильма "Изумительный Морис" (The Amazing Maurice), снятого по роману британского писателя-фантаста Терри Пратчетта.

Как сообщает пресс-служба Adastra Cinema, в кинотеатрах анимационный фильм должен появиться зимой 2023 года. В основу сюжета лег роман Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны", главный герой которого кот Морис имеет два таланта: к болтовне и аферам. Путешествуя с магическими грызунами из города в город, он каждый раз за разумную плату "спасает" местных жителей от нашествия крыс". Но однажды Морис и его сообщники сталкиваются с городком, скрывающим что-то действительно опасное.

Автором сценария стал Терри Россио – автор таких франшиз как "Пираты Карибского моря", "Шрек" и оригинального "Алладина".

В оригинале "голосами" героев стали: Эмилия Кларк, Хью Лори, Джемма Артертон, Дэвид Теннант, Химеш Патель, Хью Бонневиль, Дэвид Тьюлис и другие звезды.

Чем известен Терри Пратчетт

Сэр Теренс Дэвид Джон "Терри" Пратчетт (1948-2015) – один из самых популярных британских писателей, автор юмористических романов в жанре фэнтези. Наиболее известен по серии книг о "Дискосмире", которая насчитывает более 40 произведений, первое из которых "Цвет магии" было издано в 1983 году.

Кроме "Дискомира", Пратчетт написал научно-фантастическую серию о Джоне Максвелле, юмористическую книгу "Кот без дураков" и трилогию для детей и подростков "Номы". Также Пратчетт лично участвовал в разработке компьютерных игр по книгам "Плоского мира".

Пратчетт умер 12 марта 2015 года после долгой борьбы с болезнью Альцгеймера у себя дома. Последнее свое произведение он написал летом 2014 года.

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