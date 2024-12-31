Актер получил роль в фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня".

Американский актер Джейсон Момоа, наиболее известный широкой публике по сериалу "Игра престолов", а также таким франшизам как "Форсаж" и "Аквамен", возвращается в обновленную киновселенную DC.

Впрочем, на этот раз он будет играть не супергероя Артура Карри / Аквамена, а суперзлодея/антигероя Лобо – инопланетного наемника и охотника за головами с планеты Кзарния, сообщил сам Момоа в своем Instagram.

В частности, он разместил отрывок со своего старого интервью, где он заявлял о желании сыграть Лобо, подписав его фразой: "Они позвонили".

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"Я коллекционирую комиксы, и я больше не делаю этого, но он всегда был моим любимчиком, и я всегда хотел сыграть Лобо, потому что я такой: "Алло? Это идеальная роль. Я имею в виду, послушайте. Если они позвонят и попросят меня сыграть его, это будет чертовски хорошо. Я не получал такого звонка, поэтому я не хочу публиковать никаких фейковых новостей, но если они когда-нибудь позвонят мне и попросят сыграть или пригласят на прослушивание, я буду там", – говорил ранее Момоа в одном из интервью.

Тем временем режиссер Джеймс Ганн, который на данный момент является главой DC Studios, ответил на этот пост комментарием: "Добро пожаловать, друг".

По данным Variety, появление персонажа состоится в фильме "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow), выход которого запланирован на 26 июня 2026 года. Снимет фильм австралийский режиссер Крейг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Пэм и Томми").

Согласно предварительному синопсису, фильм расскажет о двоюродной сестре Супермена Каре Зор-Эл, которая в свой двадцать первый день рождения путешествует по галактике в компании Крипто Суперпса. По пути она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, и теперь ей предстоят "кровопролитные поиски мести".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что австралийская актриса Милли Олкок, наиболее известная по роли молодой Рейениры Таргариен в сериале HBO "Дом Дракона", будет играть Кару Зор-Эл / Супергерл в фильмах вселенной DC Джеймса Ганна.

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