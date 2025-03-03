'Оскар-2025': названо имя лучшей актрисы года

Одну из главных премий получила Майки Мэдисон.

В ночь со 2 на 3 марта состоялась кинопремия "Оскар-2025". Уже известно, кто победил в номинации "Лучшая актриса".

Так, за эту награду боролись Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка"), Карла Гаскон ("Эмилия Перес"), Майки Мэдисон ("Анора"), Деми Мур ("Субстанция") и Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

Однако победить удалось только одной актрисе. И признана лучшей в этом году Майки Мэдисон за главную роль в фильме "Анора".

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Сюжет повествует о молодой стриптизерше из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить брак.

Отметим, режиссер фильма Шон Бейкер также получил награду "Оскар" в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Чем известна Майки Мэдисон

Майки Мэдисон получила награду BAFTA в 2025 году в категории "Лучшая актриса" за свою роль в фильме "Анора". Победа стала значимым моментом на церемонии, прошедшей 16 февраля 2025 года в Лондоне. Мэдисон обошла таких претенденток на награду, как Деми Мур, что вызвало активное обсуждение в медиа.

Также она снималась в фильмах "Женщина в озере", "Спасая души", "Семейка Аддамс" и других.

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