Нацотбор Евровидения 2020: выступления всех участников второго полуфинала (видео)

Финал Национального отбора на Евровидение-2020 пройдет 22 февраля, на котором выступят победители двух полуфиналов.

Сегодня в Украине прошел второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2020, что в мае состоится в Нидерландах.

УНИАН собрал все выступления участников второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020.

1. MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze

2. FO SHO – BLCK SQR

3. Элина Иващенко – Get Up

4. Александр Порядинский – Savior

5. GARNA – Who we are?

6. KHAYAT – Call for love

7. David Axelrod – Horizon

8. TVORCHI – Bonfire

22 января стали известны все участники полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020, по результатам которого выберут представителя от Украины.

Всего в списке было 16 имен: [О], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Элина Иващенко, Go-A, MOONZOO feat. F. M. F. Sure.

В прошлую субботу тройкой финалистов стали: KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A.

Финал Национального отбора на Евровидение-2020 пройдет 22 февраля, на котором выступят победители двух полуфиналов.