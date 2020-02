В DC выпустили жуткие валентинки ко Дню всех влюбленных (фото)

Иллюстрации для открыток взяты из комиксов о Бэтмене, Юных Титанах и Харли Квинн.

Стриминговая платформа DC Universe, которая выпускает контент на основе комиксов DC, выпустила ко Дню святого Валентина жуткие поздравительные открытки.

Как сообщает Newsarama, DC адаптировала девять иллюстраций из классических комиксов в жанре хоррор (либо супергеройских комиксов, вращающихся вокруг хоррор-тематики), чтобы сделать из них “валентинки”.

Три из них уже опубликованы, еще 6 появятся в открытом доступе позже.

Иллюстрации в частности, взяты из комиксов о Бэтмене, Юных Титанах и Харли Квинн. Среди них: Action Comics # 71, Harley Quinn # 3 (2013), Harley Quinn Valentine's Day Special # 1, Mysteries of Love in Space # 1, Teen Titans Go! # 4 (2003), Batman Adventures: Mad Love # 1, and Young Romance: A New 52 Valentine's Day Special # 1.

