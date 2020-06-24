Сочная запеченная курица: как приготовить блюдо из филе в духовке
Приготовленное в духовке куриное филе получается вкусным и полезным.
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Белое мясо хорошо сочетается практически со всеми овощами и специями, поэтому можно запекать его с различными ингредиентами, проявляя кулинарную фантазию. В духовке куриное филе очень хорошо пропаривается, пропекается, становится мягким и ароматным.
Курица под сырной шубкой с картофелем, куриное филе с ананасами в духовке или сочные отбивные – множество блюд с этим мясом украсят любое семейное торжество и вызовут фурор среди гостей.
Куриное филе, запеченное с помидорами и сыром
- Куриное филе - 2 шт.
- Помидоры - 100 г
- Сыр - 70 г
- Майонез - 1,5 ст. л.
- Сметана - 1,5 ст. л.
- Чеснок сушеный молотый - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Масло растительное - 1 ч. л.
Срезать с куриного мяса малое филе. Разрезать каждое большое филе горизонтально на два пласта. С помощью кухонного молотка отбить кусочки филе с двух сторон. Посолить и поперчить с двух сторон.
Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить пласты куриного филе в форму в один слой.
В миску выложить майонез, сметану и молотый чеснок в порошке. Перемешать. Смазать этой смесью куриное филе.
Помидор нарезать тонкими кружочками. Выложить поверх мяса кружочки помидоров.
Сыр твердый натереть на средней терке. Обильно посыпать им помидоры.
Отправить форму в разогретую до 180°С духовку. Запекать филе примерно 25 минут. Достать готовое блюдо из духовки и разрезать на порционные кусочки для подачи.
Куриные рулетки с сыром и грибами
- Куриное филе - 300 г
- Сыр - 50 г
- Грибы - 50 г
- Яйца - 1 шт.
- Болгарский перец - 0,5 шт.
- Лук - 0,5 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез 1 ст.л.
- Поваренная соль - 0,5 ч.л.
- Перец - 1 г
Яйцо и сыр потереть на мелкой терке. Болгарский перец мелко нарезать. Мелко порезанные грибы тушить на растительном масле в течение 20 минут. Чеснок и лук пассеровать 3 минуты. Подготовленные продукты тщательно перемешать, добавив 1 столовую ложку майонеза.
Острым ножом нарезать филе курицы тонкими пластинками. Отбить кусочки филе молоточком для мяса. Посолить его и поперчить.
Завернуть начинку в готовое филе, выложить на форму, смазанную маслом, и поставить в разогретую заранее духовку для запекания на 30 минут.
Подавать сочные и ароматные куриные рулетики с горчицей или хреном.
Запеченное филе курицы в фольге
- Куриное филе - 500 г
- Молоко - 1 ст.
- Картофель - 6 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Куриные яйца - 2 шт.
- Чеснок - 2 зубч.
- Сыр - 150 г
- Майонез (или сметана) - 3 ст.л.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Растительное масло - 1 ст.л.
Куриное филе нарезать небольшими кусочками. Залить молоком и дать постоять 1-1,5 часа, чтобы курочка стала мягче.
Тем временем можно подготовить формы из фольги. Для этого фольгу сложить в несколько раз и уложить на дно банки. Подогнуть края, чтобы формочка была ровнее, и снять их с банки. Образованные формы положить на противень. Смазать каждую растительным маслом.
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Картофель порезать кружочками и выложить в форму. Посолить, поперчить. Далее выложить лук, порезанный полукольцами. Затем идет куриное филе. Добавить соль и перец по вкусу.
В тарелку разбить яйца, добавить майонез и взболтать. Этой заливкой полить курицу. Сверху положить кружочек помидора. Посыпать нарубленным чесноком.
Посыпать натертым сыром. Отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при температуре 180°С. Украсить зеленью и подавать блюдо к столу.
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