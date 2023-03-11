Христиане отмечают церковный праздник 11 марта в честь святителя Порфирия.
К этому дню нашим предкам уже становилось окончательно ясно, будет ли весна в этом году ранней или поздней. Верили, что если весь снег уже растаял и морозов нет, до весна уже окончательно наступила и можно засевать огород. А если снег ещё лежит и бывают морозы, то с посадками нужно подождать до конца марта.
11 марта считается удачным для посевных работ, выращивания рассады, обрезки и опрыскивания деревьев в саду. Наши предки заметили, что посаженные в эту дату растения вырастают здоровыми и дают хороший урожай.
Удачный день и для рыбалки, но есть рыбу в этот день нельзя. Но можно её заморозить.
Что нельзя делать 11 марта
В этот день нельзя есть рыбу, мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Великий пост 2023. Также по давним приметам нельзя в этот день сажать не плодовые деревья, например, жасмин и сирень.
Плохой приметой считается плавать и окунаться в реке в этот день. Считается, что человек, который это сделает, начнет в старости терять память.
Приметы погоды 11 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Южный или южно-западный ветер дует - к оттепели.
- Дождь на Порфирия сулит хороший урожай летом.
- Если уже все перелетные птицы прилетели из зимовки, то урожай хлеба будет отменным.
- Дятлы усиленно стучат по деревьям - к теплому марту.
- Если выпал снег, то весна будет холодной, а лето - дождливым.
- Небо ночью ясное и звездное - лето будет жарким и с частыми грозами.
- Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то скоро похолодает.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.