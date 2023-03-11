Народный праздник 11 марта известен под названием Порфирий Поздний.

Христиане отмечают церковный праздник 11 марта в честь святителя Порфирия.

К этому дню нашим предкам уже становилось окончательно ясно, будет ли весна в этом году ранней или поздней. Верили, что если весь снег уже растаял и морозов нет, до весна уже окончательно наступила и можно засевать огород. А если снег ещё лежит и бывают морозы, то с посадками нужно подождать до конца марта.

11 марта считается удачным для посевных работ, выращивания рассады, обрезки и опрыскивания деревьев в саду. Наши предки заметили, что посаженные в эту дату растения вырастают здоровыми и дают хороший урожай.

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Удачный день и для рыбалки, но есть рыбу в этот день нельзя. Но можно её заморозить.

Что нельзя делать 11 марта

В этот день нельзя есть рыбу, мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Великий пост 2023. Также по давним приметам нельзя в этот день сажать не плодовые деревья, например, жасмин и сирень.

Плохой приметой считается плавать и окунаться в реке в этот день. Считается, что человек, который это сделает, начнет в старости терять память.

Приметы погоды 11 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Южный или южно-западный ветер дует - к оттепели.

Дождь на Порфирия сулит хороший урожай летом.

Если уже все перелетные птицы прилетели из зимовки, то урожай хлеба будет отменным.

Дятлы усиленно стучат по деревьям - к теплому марту.

Если выпал снег, то весна будет холодной, а лето - дождливым.

Небо ночью ясное и звездное - лето будет жарким и с частыми грозами.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то скоро похолодает.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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