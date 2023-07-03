Народный праздник 4 июля известен под названиями Ульянов день и Терентий.

Православная церковь 4 июля чтит память мученика Иулиана Тарсянина, который пострадал за христианскую веру.

К этому дню обычно зацветает липа. Наши предки в праздник 4 июля собирали липовый цвет и засушивали, чтобы зимой заваривать из него ароматный чай. Собирали цветы обязательно в сухую и солнечную погоду. Народные верования считают, что посаженная возле дома липа защитит от сглаза и негатива. А если липа в саду засохла, то в семье нет гармонии.

Из липы наши предки готовили не только чай, но и ароматный мед, варенье, различные отвары. Настойку из липы принимали внутрь при ОРВИ и головных болях, а также полоскали ею рот при стоматологических болезнях. Также цветки липы добавляли в горячую ванну.

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Наши предки в народный праздник 4 июля рвали листья помидоров и чеснока, и из них делали отвар для отпугивания вредителей овощей. Также на огороде занимались обычными для июля хлопотами - поливали растения, пропалывали сорняки, окучивали картошку.

Девушки 4 июля проводили ритуал на отворот назойливого ухажера. Для этого писали на листе имя и фамилию юноши, который к ним приставал, сжигали бумагу и развеивали пепел по ветру под липой. Верили, что после такого ритуала мужчина оставит девушку в покое.

Рожденные 4 июля люди настойчивые и решительные. Всегда добиваются желаемого и не позволяют себя обидеть. При этом они ранимые и сентиментальные, хоть и стараются этого не показывать. Они щедрые и способны на бескорыстную помощь.

Что нельзя делать 4 июля

В этот народный праздник считается большим грехом вредить липе, срубать её и обрывать ветки.

День считается неудачным для любых начинаний и путешествий. Также в этот день не стоит переезжать в новый дом.

Не давайте и не берите деньги в долг 4 июля, иначе будут финансовые проблемы.

В этот день не стоит хвастаться своими достижениями или имуществом, иначе испытаете много потерь.

В этот день важно быть пунктуальным. Нельзя опаздывать, иначе испортите отношения с близкими.

Приметы погоды 4 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если утром на траве осталась роса, то скоро будет гроза.

После дождя появилась радуга - к хорошей погоде.

Густые облака предвещают ухудшение погоды.

Если целый день идет дождь, то июль будет дождливым.

До полудня прохладно, а после обеда наступила жара - к переменчивому июлю.

Если смородина уже полностью созрела, то осень в этом году будет поздней и теплой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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