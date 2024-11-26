Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 27 ноября по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

27 ноября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Романа Антиохийского и отмечают день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" - одной из самых почитаемых в православии. В народном календаре - Романов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 27 ноября по новому календарю (10 декабря по старому) - день памяти преподобного Романа Антиохийского, а также чудотворной иконы Божией Матери "Знамение".

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Роман Антиохийский родился в Киликийском городе Росс, а спустя время переехал жить в Антиохию. Здесь он принял монашество и всю свою жизнь посвятил Богу. Известно, что жил святой в маленьком помещении, огонь никогда не зажигал, а питался лишь хлебом с солью и водой. С юного возраста он перестал стричь волосы, поэтому к концу жизни они обвивали тело святого, носил он рубаху-власяницу и вериги.

Прославился святой Роман тем, что имел дар чудотворения, исцелял от тяжелых болезней и спас от смерти многих людей.

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Чудотворная икона Божией матери "Знамение" была создана во второй четверти XII века. В XVI веке ее поновили, и от первоначальной древней живописи осталось лишь несколько деталей: фрагменты мафория и платья Богородицы и медальона вокруг образа младенца Иисуса.

Название икона получила после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году. В те времена войска князя Андрея Боголюбского взяли в осаду Великий Новгород и, когда у людей не оставалось надежды на спасение, архиепископ Новгородский услышал голос Девы Марии. Она велела вынести икону "Знамение" из церкви и обойти с ней крепостную стену. Так и сделали - в какой-то момент одна из стрел попала в икону, и из глаз Богородицы полились слезы. Воины, взявшие город в осаду, в панике бросили оружие и бросились в бега. И после этого случая стали отмечать годовщину чуда от иконы.

На иконе "Знамение" изображена Божья Матерь во время чтения молитвы: ее руки подняты вверх, а на груди - Младенец.

Какой церковный праздник 27 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 27 ноября

По приметам дня судят, каким будет урожай в следующем году и погода в ближайшее время:

если утром иней - будет хороший урожай овса;

день теплый выдался - следующий год окажется неурожайным, а лето - дождливым;

снег пошел - май будет ненастным;

вороны раскричались - жди оттепели.

В народе день прозвали 27 ноября праздник Романов день. Считается, что если в это время встать лицом к ветру, все невзгоды уйдут вместе с ним.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 27 ноября, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани, сквернословия, зависти, жадности и лени. Нельзя впадать в отчаяние, обижать людей и животных и отказывать в помощи.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: пользоваться острыми и колющими предметами, шить и вязать - в народе говорят, что так можно "зашить" тепло, и начнутся лютые морозы.

Что можно делать 27 ноября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к иконе "Знамение" - просят о мире, спасении от войн, защите от недоброжелателей, врагов, стихийных бедствий, пожаров, укреплении семьи. Также святой образ помогает бороться с тяжелыми хроническими болезнями и дарит исцеление.

Преподобному Роману молятся об избавлении от бесплодия и бездетности.

По народным приметам в этот день хорошо сделать уборку - считается, что с вынесенным мусором можно избавиться от неприятностей и проблем.

Кто отмечает день ангела 27 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Яков, Иван, Николай, Всеволод, Роман, Борис, Гавриил, Федор, Сергей.

По старому стилю день ангела у Филиппа, Василия, Анні, Петра, Григория, Николая, Александра, Федора, Гавриила, Михаила.

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