Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 22 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

22 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую великомученицу Анастасию. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 22 декабря (4 января по старому стилю) - день памяти святой Анастасии, которую называют также Узорешительницей и считают покровительницей рожениц.

Видео дня

Анастасия родилась в Риме. Ее отец был язычником, мать - тайной христианкой. Воспитывал девочку святой Хрисогон, у которого Анастасия также научилась преподаванию. Мать девочки умерла рано, и отец выдал Анастасию замуж помимо ее воли. Но девушка твердо решила посвятить жизнь Богу. Обрядившись в нищенку, она часто посещала в тюрьмах Рима заключенных: приносила им еду, лечила, мыла и кормила. Там же, в тюрьме, оказался учитель Анастасии Хрисогон, которого пытали, заставляя отказаться от веры. Когда его казнили, Анастасия ушла из Рима в странствие, оказывая помощь нуждающимся и проповедуя христианство. Многим она внушила надежду и избавила от отчаяния, печали и страха. За это ее прозвали Узорешительница.

Слух о страннице дошел до императора Диоклетиана - Анастасию схватили и заставляли отказаться от веры. Верховный жрец решил осквернить ее, но как только прикоснулся к пленнице, то мгновенно ослеп, а вскоре умер в муках. Святую решили сжечь заживо - девушка погибла, но ее тело оказалось не тронуто огнем. На месте ее могилы построили церковь, названную в честь святой великомученицы.

Какой церковный праздник 22 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Зачатие Пресвятой Богородицы. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 22 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшие дни и на Новый год:

если в этот день снег - следом за ним пойдет дождь;

оттепель началась - тоже к дождю, а мороз - к ясной погоде;

снежный буран днем - к морозу ночью.

В народе 22 декабря - праздник Настасьин день. Считается, что если сегодня солнечно - на Новый год будет хорошая погода, а если пасмурно - жди метель.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 22 декабря церковь порицает сквернословие и ругань, лень, сплетни, зависть, месть. Нельзя отказывать в помощи. Продолжается Рождественский пост - для тех, кто постится, мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит прокалывать уши для сережек - будут долго заживать, а также вязать варежки и рукавицы - чтобы "рук не повязали", то есть, не арестовали.

Что можно делать 22 декабря

Святую Анастасию почитают как заступницу и помощницу женщин, особенно беременных, а также как целительницу. В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святой с просьбами избавить от страха перед будущим, помочь беременным во время родов, уберечь рожениц и младенцев от болезней, а семью от невзгод. Также святую Анастасию считают покровительницей заключенных.

В этот день принято заниматься домашними хлопотами: делать уборку в доме и во дворе, стирать, мыть окна. Беременным женщинам полагается готовить обереги для детей или новорожденных - вышитые одеяла.

Кто отмечает день ангела 22 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Федор, Дмитрий.

По старому стилю день ангела у Василия, Степана, Владимира, Александра, Анны.

Вас также могут заинтересовать новости: