День энергетика Украины отмечается ежегодно 22 декабря.

22 декабря свой профессиональный праздник День энергетика Украины. В этот праздник мы приветствуем работников электростанций, инженеров, ремонтников, вспомогательный персонал.

Труд энергетиков очень важен для экономики. Без этих людей не было бы света и тепла в наших домах, школах и больницах, невозможной была бы работа телефонной связи и транспорта. Этот праздник особенно любят на востоке Украины, где профессия энергетика очень востребована.

День энергетика 2021: история праздника

Праздник был установлен указом Верховного Совета СССР в 1966 году. Датой праздника было выбрано 22 декабря - день принятия плана Государственной электрификации РСФСР. Примечательно, что на эту дату выпадает самый короткий световой день в году.

Впоследствии дату праздника перенесли на третье воскресенье декабря, но энергетики продолжили отмечать свой профессиональный день 22 декабря. Поэтому старую дату вернули. Помимо Украины, праздник отмечают другие постсоветские страны.

Поздравления с Днем энергетика Украины

Желаю только нужной искры:

В работе, в доме, в отношеньях.

И лучших лишь моментов в жизни.

С Днем энергетика примите поздравленья!

***

Твоя профессия важна —

Нас электричеством снабжаешь.

Сегодня с праздником тебя

Твоим рабочим поздравляю!

Пусть ток бежит по проводам,

Как кровь по нашим сильным жилам,

А ты здоровым будь всегда,

И обязательно счастливым!

***

День энергетика сегодня,

И поздравляю с ним вас я!

Вы помогаете народу,

С вами не жизнь, а красота!

Желаю вам я процветанья,

Любви, спокойствия, добра,

Тепло в душе пусть будет с вами,

Пусть ваши светятся глаза!

***

В день декабря, короткий самый,

Мы праздник свой встречаем вновь!

Для энергетиков он главный.

Пусть будут с вами мир, любовь,

Добро, тепло, большая радость,

Невероятнейший успех,

Побед и достижений сладость,

Веселый и задорный смех!

***

С днём энергетика тебя!

Желаю счастья на года,

Чтоб энергия бурлила,

Удача верная светила.

Желаю прелестей земных,

Вложений крупных, золотых.

Крутых подъёмов и вершин,

Блаженных, чувственных глубин.

***

С Днем энергетика! Удачи

Тебе желаю от души.

От службы денег и отдачи,

И новых впереди вершин.

Пускай везет тебе в работе,

А дома пусть везет в любви,

Чтоб отдыхалось по субботам,

И чтоб сбылись мечты твои!

***

Энергетикам желаем

Хорошо на свете жить,

Сил, успехов, процветания,

Электричество чинить!

Чтобы свет во всех квартирах,

Предприятиях, домах

Был и с миром освещал нам

Села все и города!

***

Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем энергетика! Желаю идеальной бесперебойной работы в твоих энергосистемах! И в жизни пусть все работает так же бесперебойно, ярко и мощно — здоровье, достаток, дружба, любовь!

***

Поздравляю с Днём энергетика и хочу пожелать, чтобы в жизни не было повода для напряжения, чтобы ни одна твоя мечта не встречала сопротивления, чтобы своим славным трудом и важной работой ты заслуживал всеобщее уважение, чтобы жить тебе удавалось всегда в достатке и комфорте!

***

Поздравляю с Днем энергетика и от всего сердца желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и благополучия.

***

Поздравляю с Днём энергетика. Желаю быть источником света, тепла и любви для близких людей, желаю успешной работы без аварий и серьёзных проблем, желаю восхитительной жизни с постоянным потоком энергии!

***

Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем легких трудовых недель, бесперебойного энергоснабжения, налаженной работы всех механизмов, полноты ресурсов, много сил, энергии, крепкого здоровья и личного счастья!

С Днем энергетика: картинки и открытки

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