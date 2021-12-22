22 декабря свой профессиональный праздник День энергетика Украины. В этот праздник мы приветствуем работников электростанций, инженеров, ремонтников, вспомогательный персонал.
Труд энергетиков очень важен для экономики. Без этих людей не было бы света и тепла в наших домах, школах и больницах, невозможной была бы работа телефонной связи и транспорта. Этот праздник особенно любят на востоке Украины, где профессия энергетика очень востребована.
День энергетика 2021: история праздника
Праздник был установлен указом Верховного Совета СССР в 1966 году. Датой праздника было выбрано 22 декабря - день принятия плана Государственной электрификации РСФСР. Примечательно, что на эту дату выпадает самый короткий световой день в году.
Впоследствии дату праздника перенесли на третье воскресенье декабря, но энергетики продолжили отмечать свой профессиональный день 22 декабря. Поэтому старую дату вернули. Помимо Украины, праздник отмечают другие постсоветские страны.
Поздравления с Днем энергетика Украины
Желаю только нужной искры:
В работе, в доме, в отношеньях.
И лучших лишь моментов в жизни.
С Днем энергетика примите поздравленья!
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Твоя профессия важна —
Нас электричеством снабжаешь.
Сегодня с праздником тебя
Твоим рабочим поздравляю!
Пусть ток бежит по проводам,
Как кровь по нашим сильным жилам,
А ты здоровым будь всегда,
И обязательно счастливым!
***
День энергетика сегодня,
И поздравляю с ним вас я!
Вы помогаете народу,
С вами не жизнь, а красота!
Желаю вам я процветанья,
Любви, спокойствия, добра,
Тепло в душе пусть будет с вами,
Пусть ваши светятся глаза!
***
В день декабря, короткий самый,
Мы праздник свой встречаем вновь!
Для энергетиков он главный.
Пусть будут с вами мир, любовь,
Добро, тепло, большая радость,
Невероятнейший успех,
Побед и достижений сладость,
Веселый и задорный смех!
***
С днём энергетика тебя!
Желаю счастья на года,
Чтоб энергия бурлила,
Удача верная светила.
Желаю прелестей земных,
Вложений крупных, золотых.
Крутых подъёмов и вершин,
Блаженных, чувственных глубин.
***
С Днем энергетика! Удачи
Тебе желаю от души.
От службы денег и отдачи,
И новых впереди вершин.
Пускай везет тебе в работе,
А дома пусть везет в любви,
Чтоб отдыхалось по субботам,
И чтоб сбылись мечты твои!
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Энергетикам желаем
Хорошо на свете жить,
Сил, успехов, процветания,
Электричество чинить!
Чтобы свет во всех квартирах,
Предприятиях, домах
Был и с миром освещал нам
Села все и города!
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Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем энергетика! Желаю идеальной бесперебойной работы в твоих энергосистемах! И в жизни пусть все работает так же бесперебойно, ярко и мощно — здоровье, достаток, дружба, любовь!
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Поздравляю с Днём энергетика и хочу пожелать, чтобы в жизни не было повода для напряжения, чтобы ни одна твоя мечта не встречала сопротивления, чтобы своим славным трудом и важной работой ты заслуживал всеобщее уважение, чтобы жить тебе удавалось всегда в достатке и комфорте!
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Поздравляю с Днем энергетика и от всего сердца желаю спокойной и беспрепятственной работы, легких путей решения любых вопросов и проблем, теплоты родных сердец и яркого света в душе, доброго счастья и благополучия.
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Поздравляю с Днём энергетика. Желаю быть источником света, тепла и любви для близких людей, желаю успешной работы без аварий и серьёзных проблем, желаю восхитительной жизни с постоянным потоком энергии!
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Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем легких трудовых недель, бесперебойного энергоснабжения, налаженной работы всех механизмов, полноты ресурсов, много сил, энергии, крепкого здоровья и личного счастья!