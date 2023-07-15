Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

16 июля в православной церкви вспоминают патриарха Константинопольского Анатолия и святых мучеников Мокия и Марка. В народе этот день прозвали Маков. О традициях на церковный праздник, что нельзя делать и народных приметах дня - в материале.

16 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Анатолий жил в IV веке, родом был из Александрии из уважаемой семьи. Свою жизнь он посвятил служению в церкви - отец Кирилл Александрийский рукоположил его в диаконы. В 449 году Анатолий принял участие в соборе в Эфесе, где был низложен патриарх Константинопольский Флавиан. Нового было решено выбрать из священнослужителей за пределами столицы. Выбор пал на Анатолия.

Новый патриарх Константинопольский в 451 году принимал участие в Халкидонском соборе, а в 458 году был председателем на Поместном соборе в Константинополе. Всю жизнь он верно служил христианству, возводил новые православные храмы и способствовал перенесению в Константинополь мощей христианских мучеников. Патриарх Анатолий лично венчал на царство нового императора Византийской империи Льва I Макеллу - это было впервые в истории. Умер патриарх в 458 году в Константинополе.

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Мокий и Марк жили в Римской империи в III-IV веках.

Святой Марк был был апостолом и спутником святого Петра и сыграл важную роль в распространении христианства. Также Марк - один из четырех евангелистов и автор Евангелия от Марка в Новом Завете. Особенно почитают его в Коптской Православной Церкви - Марк считается основателем Александрийского собора и первым патриархом Коптской Церкви (христианской церкви Египта).

Мокий также был христианином и, как и Марк, попал под религиозные гонения. Их схватили и пытались заставить отречься от христианства, но не смогли. Тогда Мокия и Марка приговорили к казни.

Народные приметы на 16 июля

По приметам дня судили о погоде в ближайшее время:

стаи комаров и мошек везде - ближайшую неделю будет стоять жара;

пауки плетут паутину - к хорошей погоде;

вода в колодцах убывает - к жаре.

В народе день называется Мокий и Марк, Стожары или Маков день - в это время собирали мак. Если в маковой головке было много зерен - год будет урожайным. Стожары называют по имени скопления Плеяд в созвездии Тельца. За ними наблюдали охотники: если хорошо видно на небе - можно идти на охоту, если нет - то не стоит.

16 июля - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня такие:

нельзя ругаться, ссориться, злословить;

не следует отказывать в помощи и милостыне - к финансовым потерям;

нельзя болтать попусту;

не следует давать деньги в долг - это приведет к сорре.

16 июля не следует начинать делать что-то новое и важное - все планы рухнут как карточный домик, а в делах ждет неудача.

Что можно делать 16 июля

Наши предки в этот день шли утром в церковь - молились святым и святили зерна мака. Освященный мак сохраняли дома - считалось, что он защищает от нечисти и привлекает в дом благосостояние.

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