Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

29 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Парамона и еще 370 мучеников. В народном календаре - Парамонов день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 28 ноября по старому стилю - рассказываем в материале.

29 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

О великомученике известно немного. Парамон Вифинский жил в III веке, во времена императора Деция Траяна и гонений на христиан. Правитель восточных областей Аквиан отличался особой жестокостью - по его распоряжению в темницу бросили 370 христиан, которые отказались делать жертвоприношения идолам. Заключенных пытали и истязали, пытаясь заставить отречься от веры.

Тогда Парамон, будучи простым жителем, выступил перед императором, пытаясь добиться, чтобы перестали мучить людей. Но и сам оказался в тюрьме. Вместе с другими Парамон стоически вынес все муки, отказываясь отречься от веры в Христа, и в конце концов всех христиан казнили.

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Праздник 29 ноября по старому стилю - день памяти одного из 12 апостолов Христа Левия Матфея. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 16 ноября.

О чем говорят приметы на 29 ноября

По приметам дня судят, какой будет зима:

сильный ветер в этот день - к холодной зиме;

снег выпал - декабрь будет теплым;

дождь пошел - вся зима будет теплой и с оттепелями;

облака низко плывут - скоро выпадет снег и начнется стужа;

дорогу замело - снег не растает до весны.

В народном календаре 29 ноября - праздник Парамонов день, Парамон Зимоуказатель. В старину в этот день было принято чистить крыши от снега - делали это исключительно вениками и метлами, так как лопатой можно было смахнуть удачу.

Что нельзя делать 29 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, обижать людей и животных;

отказывать в помощи просящему;

нарушать правила поста;

пускать деньги на ветер.

По народным приметам в этот день не следует делать уборку и выносить мусор - чтобы не вынести из дома благополучие и удачу. Также нельзя делиться своими планами, расскажешь - можешь забыть о них навсегда. День неблагоприятен для переезда.

Что можно делать 29 ноября

Святому Парамону молятся об укреплении веры и духа, душевном спокойствии, просят здоровья, благополучия в семье и детям.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день положено сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

Также на Парамона принято готовить постную выпечку. Предприимчивые хозяйки старались пойти к соседям и хоть что-нибудь одолжить: считалось, что после этого деньги сами найдут к ним дорогу в дом.

29 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.

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