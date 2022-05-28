Ушной клещ у собаки или кота / depositphotos.com

С ранней весны до середины осени домашние животные, гуляющие в парках, подвержены риску "подхватить" клеща. В этот период насекомые особенно активны и опасны, так как могут быть переносчиками клещевого энцефалита. УНИАН расскажет, как ведет себя кошка после укуса клеща и как вовремя заметить вредителя у собаки.

Ранее мы рассказывали о том, как защититься от клещей на природе и что делать при укусе.

Клещ у собаки - как вытащить, первые симптомы

Наличие клеща у четвероногого друга - ситуация неприятная, но первые признаки достаточно характерны. Появиться они могут через неделю после укуса, через месяц и даже через пол года:

  • ухудшение аппетита;
  • отсутствие энергии, нежелание играть;
  • повышение температуры тела и горячий нос;
  • флегматичное состояние, отсутствие интереса к людям;
  • отказ от прогулок, малоподвижный образ жизни;
  • беспричинное скуление или лай;
  • бледные слизистые и одышка;
  • темный цвет мочи.

Все эти признаки говорят о том, что собака была укушена клещом. Ответственный хозяин должен попытаться сразу же извлечь насекомое из тела животного:

  • надеть резиновые перчатки;
  • капнуть маслом или спиртом на ранку;
  • дождаться, пока клещ высунет голову;
  • вытащить насекомое специальными щипцами или пинцетом против часовой стрелки;
  • обработать ранку йодом, а шерсть - противоклещевым лекарством.

Клеща обязательно сохраните и отнесите в клинику для анализа. Так вы сможете узнать, было ли животное заражено опасными инфекциями и, если ответ положительный, то вовремя начать лечение.

Клещ у кота - как вытащить, первые симптомы

Кошки, как и собаки, тоже подвержены укусу клещей. Даже если кот не контактирует с другими животными и не бывает на улице, он все равно может оказаться жертвой клеща, которого вы принесете домой на одежде.

Главные признаки наличия вредителя у вашего пушистика:

  • вялость и сонливость;
  • потеря в весе;
  • повышение температуры тела;
  • снижение аппетита и\или отказ от пищи;
  • расстройства ЖКТ и рвота;
  • моча с примесями крови;
  • раздражительность и агрессия.

Если вы обнаружили у своего животного клеща, то лучше сразу обратиться к ветеринару, так как извлечь насекомое из кожи кота сложнее, чем в случае с собакой. В отдельных случаях можете попробовать достать клеща самостоятельно - купите в ветеринарной аптеке специальную лопатку для извлечения таких насекомых. Там есть прорезь, в которую нужно поместить голову клеща и постепенно "выкручивать" его из кожи животного. Затем место укуса продезинфицировать и смазать ранозаживляющей мазью.

В любом случае, вне зависимости от того, кот у вас или собака, лучше сделать все необходимые анализы в ветклинике, чтобы убедиться, что животное не заражено и никаких рисков для здоровья нет.

Вас также могут заинтересовать новости: