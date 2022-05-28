Что будет, если не до конца вытащить клеща у собаки и как помочь коту в такой ситуации - узнайте в материале УНИАН.

С ранней весны до середины осени домашние животные, гуляющие в парках, подвержены риску "подхватить" клеща. В этот период насекомые особенно активны и опасны, так как могут быть переносчиками клещевого энцефалита. УНИАН расскажет, как ведет себя кошка после укуса клеща и как вовремя заметить вредителя у собаки.

Ранее мы рассказывали о том, как защититься от клещей на природе и что делать при укусе.

Клещ у собаки - как вытащить, первые симптомы

Наличие клеща у четвероногого друга - ситуация неприятная, но первые признаки достаточно характерны. Появиться они могут через неделю после укуса, через месяц и даже через пол года:

ухудшение аппетита;

отсутствие энергии, нежелание играть;

повышение температуры тела и горячий нос;

флегматичное состояние, отсутствие интереса к людям;

отказ от прогулок, малоподвижный образ жизни;

беспричинное скуление или лай;

бледные слизистые и одышка;

темный цвет мочи.

Все эти признаки говорят о том, что собака была укушена клещом. Ответственный хозяин должен попытаться сразу же извлечь насекомое из тела животного:

надеть резиновые перчатки;

капнуть маслом или спиртом на ранку;

дождаться, пока клещ высунет голову;

вытащить насекомое специальными щипцами или пинцетом против часовой стрелки;

обработать ранку йодом, а шерсть - противоклещевым лекарством.

Клеща обязательно сохраните и отнесите в клинику для анализа. Так вы сможете узнать, было ли животное заражено опасными инфекциями и, если ответ положительный, то вовремя начать лечение.

Клещ у кота - как вытащить, первые симптомы

Кошки, как и собаки, тоже подвержены укусу клещей. Даже если кот не контактирует с другими животными и не бывает на улице, он все равно может оказаться жертвой клеща, которого вы принесете домой на одежде.

Главные признаки наличия вредителя у вашего пушистика:

вялость и сонливость;

потеря в весе;

повышение температуры тела;

снижение аппетита и\или отказ от пищи;

расстройства ЖКТ и рвота;

моча с примесями крови;

раздражительность и агрессия.

Если вы обнаружили у своего животного клеща, то лучше сразу обратиться к ветеринару, так как извлечь насекомое из кожи кота сложнее, чем в случае с собакой. В отдельных случаях можете попробовать достать клеща самостоятельно - купите в ветеринарной аптеке специальную лопатку для извлечения таких насекомых. Там есть прорезь, в которую нужно поместить голову клеща и постепенно "выкручивать" его из кожи животного. Затем место укуса продезинфицировать и смазать ранозаживляющей мазью.

В любом случае, вне зависимости от того, кот у вас или собака, лучше сделать все необходимые анализы в ветклинике, чтобы убедиться, что животное не заражено и никаких рисков для здоровья нет.

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