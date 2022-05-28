С ранней весны до середины осени домашние животные, гуляющие в парках, подвержены риску "подхватить" клеща. В этот период насекомые особенно активны и опасны, так как могут быть переносчиками клещевого энцефалита. УНИАН расскажет, как ведет себя кошка после укуса клеща и как вовремя заметить вредителя у собаки.
Ранее мы рассказывали о том, как защититься от клещей на природе и что делать при укусе.
Клещ у собаки - как вытащить, первые симптомы
Наличие клеща у четвероногого друга - ситуация неприятная, но первые признаки достаточно характерны. Появиться они могут через неделю после укуса, через месяц и даже через пол года:
- ухудшение аппетита;
- отсутствие энергии, нежелание играть;
- повышение температуры тела и горячий нос;
- флегматичное состояние, отсутствие интереса к людям;
- отказ от прогулок, малоподвижный образ жизни;
- беспричинное скуление или лай;
- бледные слизистые и одышка;
- темный цвет мочи.
Все эти признаки говорят о том, что собака была укушена клещом. Ответственный хозяин должен попытаться сразу же извлечь насекомое из тела животного:
- надеть резиновые перчатки;
- капнуть маслом или спиртом на ранку;
- дождаться, пока клещ высунет голову;
- вытащить насекомое специальными щипцами или пинцетом против часовой стрелки;
- обработать ранку йодом, а шерсть - противоклещевым лекарством.
Клеща обязательно сохраните и отнесите в клинику для анализа. Так вы сможете узнать, было ли животное заражено опасными инфекциями и, если ответ положительный, то вовремя начать лечение.
Клещ у кота - как вытащить, первые симптомы
Кошки, как и собаки, тоже подвержены укусу клещей. Даже если кот не контактирует с другими животными и не бывает на улице, он все равно может оказаться жертвой клеща, которого вы принесете домой на одежде.
Главные признаки наличия вредителя у вашего пушистика:
- вялость и сонливость;
- потеря в весе;
- повышение температуры тела;
- снижение аппетита и\или отказ от пищи;
- расстройства ЖКТ и рвота;
- моча с примесями крови;
- раздражительность и агрессия.
Если вы обнаружили у своего животного клеща, то лучше сразу обратиться к ветеринару, так как извлечь насекомое из кожи кота сложнее, чем в случае с собакой. В отдельных случаях можете попробовать достать клеща самостоятельно - купите в ветеринарной аптеке специальную лопатку для извлечения таких насекомых. Там есть прорезь, в которую нужно поместить голову клеща и постепенно "выкручивать" его из кожи животного. Затем место укуса продезинфицировать и смазать ранозаживляющей мазью.
В любом случае, вне зависимости от того, кот у вас или собака, лучше сделать все необходимые анализы в ветклинике, чтобы убедиться, что животное не заражено и никаких рисков для здоровья нет.