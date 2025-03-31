Грибок и плесень могут навредить здоровью, если с ними ничего не сделать.

Грибок и плесень на затирке в ванной - это распространенная проблема, с которой хоть раз сталкивался каждый.

Они обычно появляются в холодных, влажных помещениях дома с плохой вентиляцией. Если ничего не делать, то можно получить проблемы со здоровьем, в частности, с легкими. Дело в том, что плесень возникает, когда ее споры из окружающей среды попадают на поверхность и начинают размножаться в идеальных для них условиях.

Ранее мы рассказывали, как часто нужно менять мочалку для душа.

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Профессиональная уборщица Шеридан, которая является лицом Citrus Keeping в Австралии, поделилась надежным способом борьбы с этой неприятностью.

Как убрать грибок в ванной

Для борьбы с плесенью и грибком в душевой кабине эксперт использует смесь из воды, белого уксуса, масла чайного дерева и гвоздичного масла.

Однако для удаления пятен с затирки часто прибегает к более сильным средствам и с радостью поделилась, чем убрать грибок в ванной.

"Честно говоря, это единственный случай в моей работе по уборке, когда я использую отбеливатель, и делаю это очень минимально", - отметила она.

Для этого метода нужно подготовить несколько листов туалетной бумаги, сложенных пополам. Далее кладете их на пятна плесени и распыляете отбеливатель, чтоб бумага прилипла к пораженному участку.

"Это идеальный способ сохранить отбеливатель на затирочных швах, а также на вертикальных силиконовых линиях. Оставьте его там на пять-десять минут, и когда вы вернетесь, отбеливатель выведет цвет из этого неактивного пятна плесени", - советует Шеридан.

Когда пятно исчезнет, туалетную бумагу можно снять, а остатки отбеливателя нужно смыть холодной водой.

Обязательно стоит попробовать этот лайфхак, чтоб избавиться от плесени и грибка в своей ванной. Эти советы могут пригодиться и для других проблемных мест.

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