Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero - СМИ

По данным газеты Nikkei, компания планирует остановить производство автомобиля в 2021 году.

Японский концерн Mitsubishi Motors намерен в 2021 году прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero, который стал одной из моделей марки, принесшей ей мировую известность.

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Об этом сообщает издание Nikkei.

"Компания в настоящее время прорабатывает план закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing в префектуре Гифу в течение трех лет. Помимо Pajero, там производятся кроссовер Outlander и минивэн Delica. В год предприятие выпускает порядка 63 тысяч автомобилей, что составляет 10% общих мощностей концерна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство Pajero для японского рынка прекратилось в 2019 году и сейчас оно продолжается только для экспортных целей. Тем не менее спрос на модель снижается, и в Mitsubishi Motors решили окончательно прекратить выпуск внедорожника с целью оптимизации. После закрытия завода в Гифу сборка Outlander и Delica будет осуществляться на других предприятиях компании.

"Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году и на следующий год начал сходить с конвейера. Изначально компания выпускала модель в трехдверном кузове, однако уже в 1983 году представила удлиненную пятидверную версию. Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего Pajero был с несущим кузовом и интегрированной в него рамой", - подчеркивает издание.

Всего за время производства модели в мире было продано более 3,2 миллиона экземпляров. Внедорожник также получил известность и в автоспорте: пилоты на Pajero 12 раз завоевывали главный трофей ралли "Дакар".

Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault. Перед ней была поставлена цель увеличить продажи на мировом рынке, однако какого-либо ощутимого прогресса добиться не удалось. Сейчас концерн, по данным "Никкэй", готовится принять новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на $935 млн.

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