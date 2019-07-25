Mitsubishi показала обновленный внедорожник Pajero Sport (фото)

Рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport стал похож на пикап L200 и получил цифровую приборную панель.

Компания Mitsubishi Motors рассекретила рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport.Публичная премьера обновленной модели состоялась 25 июля в Таиланде.

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Производство автомобиля уже ведется на заводе недалеко от Бангкока, передает Autonews.

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport получил дизайн в стиле рестайлингового пикапа L200, с которым он построен на одном шасси. Внедорожник, выполненный в соответствии с фирменным направлением Dynamic Shield, обзавелся измененным, более спортивным бампером, узкой оптикой с новыми блоками светодиодных дневных ходовых огней, а также слегка модернизированной радиаторной решеткой. Также машина получила новые фонари и спойлер.

В салоне Pajero Sport появилась цифровая приборная панель, большой экран модернизированной мультимедийной системы и новая центральная консоль. На рулевом колесе внедорожника поместили больше кнопок, открывать багажник и отпирать замок теперь можно с помощью смартфона. Кроме того, для второго ряда сидений теперь доступны USB-разъемы. Водителю предлагается система контроля мертвых зон, функция помощи при смене полос движения и система помощи при движении задним ходом.

На местном рынке полноприводный внедорожник уже доступен с 2,4-литровым дизельным турбомотором. Мощность агрегата составляет 181 лошадиную силу. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для некоторых стран предусмотрен 2,5-литровый турбодизель с отдачей 136 л. с. и 209-сильный бензиновый двигатель V6 объемом 3,0 литра.