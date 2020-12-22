SsangYong Motor сталкивается с финансовыми трудностями второй раз за 11 лет.

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor 21 декабря обратился в суд Сеула с заявлением о банкротстве и назначении внешнего управляющего.

Об этом сообщает The Korea Times.

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Причиной стала неспособность автопроизводителя выплатить кредиты общей суммой около 150 млрд вон (приблизительно $140 млн) на фоне экономических трудностей из-за пандемии COVID-19.

Среди кредиторов SsangYong — корейский банк развития (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank.

SsangYong предстоит пройти радикальные программы реструктуризации, включая массовые увольнения и замораживание продажи активов.

В рамках процедуры банкротства и реструктуризации компания будет освобождена от уплаты долгов, но обязана выплачивать зарплату сотрудникам и счета за коммунальные услуги.

75% SsangYong принадлежит индийской корпорации Mahindra & Mahindra.

Предыдущие проблемы автоконцерна

В 2010 контрольный пакет автоконцерна перешел к индийской корпорации. Это произошло после того как китайская компания SAIC Motor продала свою долю из-за предыдущих финансовых проблем SsangYong.

SsangYong в Украине

В 2012 году была опубликована информация о том, что Украина может прекратить сборку SsangYong.

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Автор: УНИАН