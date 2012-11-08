В Украине может закрыться сборка автомобилей Skoda и SsangYong

Главная цель таких новаций - прикрыть возможность по-агрегатного ввоза подержанных автомобилей в Украину, а также минимизировать потери бюджета от SKD-сборки авто на украинских предприятиях, сообщает AUTO-Consulting. По крайней мере, такая аргументация приведена в пояснительной записке к законопроекту, который сейчас проходит согласование в ведомствах.

Минфин приводит статистику, что за прошлый год в Украину было ввезено 22 тыс. кузовов для автомобилей, с которых уплачено всего 28 млн. гривен акцизного сбора. В Минфине посчитали такие показатели - минимизацией налоговых отчислений и предлагают ввести акциз 3500 евро на кузова, как для сборки новых автомобилей на украинских предприятиях автопрома, так и для частных лиц, импортирующих подержанные кузова, с целью их дальнейшей сборки в готовые автомобили (по-агрегатный ввоз).

Отметим, что законодатель обложил одинаковой ставкой (3500 евро) как полностью укомплектованные кузова для SKD-сборки, так и неукомплектованные, которые используют в более полных процессах.

В Минфине видят такой шаг, как один из методов стимулирования производства в Украине автомобилей по полному циклу, которым на сегодня располагает ЗАЗ и "Богдан". При такой ставке, SKD-сборка автомобилей на заводах КрАСЗ и "Еврокар" теряет экономический смысл, - отмечают в AUTO-Consulting.

Насколько такая инициатива будет способствовать выходу из кризиса автомобилестроительной отрасли, которая и так потеряла рынки сбыта из-за введения утилизационного сбора в России, станет понятно буквально скоро. Либо в Кабмине решили стимулировать автопроизводство в Украине только по полному циклу, либо началась жесткая борьба за сокращающееся место на украинском рынке.

Напомним, что в Украине созданы мощности для производства (в том числе и SKD-сборки) до 400 тыс. автомобилей в год, в то время, как внутренний рынок в 2012 году составит около 220 тыс. единиц.