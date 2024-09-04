Предполагается, что новый самолет введут в эксплуатацию до 2030 года.

Американская Alaska Airlines стала первой крупной авиакомпанией, которая вложилась в проект уникального пассажирского самолета от стартапа JetZero. Об этом сообщает The Sun.

"Мы гордимся тем, что инвестируем в разработку JetZero этого инновационного самолета следующего поколения, который изменил представление о топливной экономичности", - говорится в заявлении Alaska Airlines.

Ранее в JetZero пообещали, что их самолет будет потреблять на 50 процентов меньше топлива по сравнению с современными пассажирскими авиалайнерами. Такой экономии хотят достичь за счет использования "смешанного крыла".

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При такой конфигурации можно видеть плавный переход между крылом и фюзеляжем. Благодаря этому также планируется обеспечить гораздо больше места внутри.

Поэтому для пассажиров путешествие будет напоминать, скорее, поход в театр, чем полет на обычном авиалайнере.

Двигатели самолета могут установить в верхней части, что обеспечит значительное снижение уровня шума. Предполагается, что авиалайнер введут в эксплуатацию до 2030-го.

Новые пассажирские самолеты - самое интересное

Напомним, недавно в Европе допустили к полетам с пассажирами самолет Airbus A321XLR, который может стать своего рода экономической альтернативой большим широкофюзеляжным авиалайнерам.

Однако настоящая революция в сфере авиаперевозок может прийти с другой стороны. Ранее стало известно, что компания Boom Technology построила в Северной Каролине завод, который будет производить сверхзвуковой пассажирский самолет Overture.

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