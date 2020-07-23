"Укргазвыдобування" должна продавать часть добытого газа на бирже для прозрачного ценообразования - участники рынка

После открытия рынка газа для населения доступ к ресурсу «Укргазвыдобування» на равных рыночных условиях должны получить все поставщики, которые работают с населением.

После открытия рынка газа для населения с 1 августа крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» должна определенную часть добытого ресурса продавать на бирже, для обеспечения прозрачного ценообразования и во избежание демпинга со стороны группы компаний «Нафтогаз Украины», заявил в ходе конференции UKRAINIAN GAS OPEN глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

«Мы понимаем, что продажа ресурса «Укргазвыдобування» по цене ниже рыночной, приведет к перекосу рынка. Большинство частных поставщиков продают ресурс, который покупают на прозрачных торгах в Европе, и его цена всегда будет выше цены ресурса внутренней добычи. Правильно было бы часть внутренней добычи выпускать в свободный рынок и продавать газ, исходя из биржевых цен», - сказал он.

Компан отметил, что власть должна определиться, будет ли газ, добываемый в Украине идти на нужды социально незащищенных категорий потребителей, по определенной экономически обоснованной цене.

«Государство должно принять решение: либо оно регулирует цены для социально незащищенных категорий потребителей, либо отменяется регулирование и работают исключительно рыночные механизмы ценообразования», - пояснил эксперт.

По словам Компана, после открытия рынка газа для населения доступ к ресурсу «Укргазвыдобування» на равных рыночных условиях должны получить все поставщики, которые работают с населением.

«Поставщики, которые работают с населением должны понимать, что они всегда могут обратиться к добыче и получить отечественный ресурс», - отметил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

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Присутствующий на конференции президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец отметил, что с открытием рынка газа высвобождается более 6,5 млрд куб. м газа, и это тот объем, который «Укргазвыдобування» может продавать на бирже.

«Это интересный рыночный механизм для того, чтобы все, кто имеет возможность этот газ купить и поставить своим потребителям, могли этим воспользоваться. Он действует для того, чтобы определить реальную цену товара в конкретный момент. Поскольку сейчас весь объем идет на «Нафтогаз» по фиксированной цене», - сказал Мизовец.

«После запуска рынка газа для населения, мне кажется – это один из обязательных элементов для построения четкого механизма ценообразования. Есть смысл, возможно, частично объемы «Укргазвыдобування» продавать на биржевых площадках, а возможно вообще принять волевое политическое решение о продаже всего лишнего газа, который больше не нужен для потребностей населения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины в очередной раз продлил возложение на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

22 июля Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» определена поставщиком последней надежды в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения в течение трех лет. Ценовое предложение «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» составило 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%.

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