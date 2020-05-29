Почти 50 нардепов просят КС признать незаконным отделение ГТС от «Нафтогаза»

Уполномоченными представителями народных депутатов, которые подали представление, выступили нардепы от «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

В Конституционный суд Украины поступило представление от 47 народных депутатов о неконституционности отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сообщается на сайте суда.

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Согласно документу, уполномоченными представителями народных депутатов, которые подали представление, выступили нардепы от «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

Среди народных депутатов, которые подписали представление, в частности, Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Михаил Волынец, Валентин Наливайченко, Юлия Левочкина, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, и другие.

Как сообщал УНИАН, в конце 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

Целью анбандлинга было создание независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы, существование и работа которого усилила позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.

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