Основным источником топлива для тренировок являются углеводы.

Еда - это топливо для человеческого тела и может значительно повлиять на эффективность во время тренировки.

"Мы есть то, что мы едим... Питательные вещества обеспечивают инструменты для восстановления и перезагрузки мышц, а также они жизненно важны для поддержания многих систем - иммунной системы, кровообращения, нервной системы, скелета, пищеварения, дыхания, репродуктивной системы - для достижения максимальной производительности", - пояснил старший спортивный диетолог Олимпийского и Паралимпийского комитета США Рикки Кин TODAY.com.

Основным источником топлива для тренировок являются углеводы. Эксперты настаивают на том, что всегда целесообразно потреблять немного углеводов перед тренировкой, независимо от того, какое упражнение вы будете выполнять. Время приема пищи определяет, что и сколько вы должны есть.

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Диетолог из Нью-Йорка Натали Риццо поделилась своими предложениями по перекусам.

За 2-3 часа до тренировки

Если у вас есть несколько часов до тренировки, она предложила съесть хорошо сбалансированную пищу с углеводами, белками и небольшим количеством жира. Можно взять курятину или креветки и совместить их с зеленью и злаками, чтобы пища насытила и заложила основу для полноценного потоотделения.

За 1-2 часа до тренировки

В этом окне вы должны выбрать сытную закуску с крепким сочетанием углеводов и белка.

Тренер для знаменитостей Меган Роуп сказала, что чиа-пудинг, морковь и хумус или старомодный сэндвич с арахисовым маслом и желе - отличные закуски перед тренировкой

Благодаря сочетанию белка, клетчатки и питательных веществ чиа-пудинг уменьшает воспаление, способствует снижению веса и повышает энергию. Морковь содержит простые углеводы для быстрой подпитки, а хумус может похвастаться клетчаткой, которая поступит до конца тренировки.

Журнал Women's Running отметил, что цельнозерновой хлеб может содержать необходимые витамины, клетчатку и углеводы, кисель содержит легкоусвояемые простые углеводы и сахара, а арахисовое масло содержит белок и здоровые жиры.

Менее чем за 1 час до тренировки

В этом случае Риццо рекомендует съесть что-то небольшое и насыщенное углеводами, например банан, горсть изюма, ломтик цельнозерновых тостов или горсть сухих хлопьев без сахара. Также хорошо может сработать ложка меда и щепотка соли.

Мед - это быстро усваиваемый углевод, смесь фруктового сахара и простого сахара, которая мгновенно обеспечивает организм энергией до и во время тренировки.

Соль богата критически важным электролитом натрием, который регулирует баланс жидкости и притягивает воду к вашим мышцам для улучшения спортивных результатов. В сочетании с углеводами натрий может поддерживать уровень сахара в крови, улучшать всасывание жидкости и помогать вам лучше тренироваться.

Что есть и пить после тренировки

Употребление углеводов и белков как можно быстрее после тренировки ускоряет процесс восстановления.

Если у вас мало времени, восстанавливающий напиток, например смузи, - это отличный способ получить необходимые питательные вещества простым глотком.

Советы для похудения

В соцсетях можно встретить много советов о том, как правильно худеть. Однако самым главным аспектом в этом вопросе является белок, ведь он является важным компонентом в рационе человека. Диетологи раскрыли 7 лучших видов рыбы.

Ранее диетолог ответила, можно ли есть перед пробежкой. Она рекомендует за 20-30 минут до пробежки съесть несколько простых углеводов, которые быстро усвоятся.

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