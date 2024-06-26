Ежедневный план включает выпивание двух больших бутылок воды.

Популярный тренер из Джорджии Дженна Риццо раскрыла свой метод "2-2-2" для похудения, пишет New York Post.

Отмечается, что ее ежедневный план в дополнение к вашему обычному распорядку дня включает в себя выпивание двух больших бутылок воды, употребление двух порций фруктов и овощей и две прогулки.

"Если вы будете следовать этому методу всего три недели, я обещаю вам, что ваше тело будет чувствовать себя так хорошо, что вы просто захотите продолжать... Ваша кожа станет чистой, у вас будет больше энергии, вы будете лучше спать и, вероятно, сбросите несколько килограммов", - заявила Риццо. Видео дня

По ее словам, этот режим будет полезен "девушкам, которые хотят похудеть, но понятия не имеют, с чего начать".

Риццо не уточняет, сколько литров воды должно быть в этих "больших бутылках". Указывается, что потребности в гидратации варьируются в зависимости от таких факторов, как уровень активности, употребление алкоголя, погода и общее состояние здоровья.

Что касается упражнений, тренер советует не "слишком усложнять" прогулки.

Напомним, ранее тренер назвал комплекс упражнений №1 для уничтожения жира на животе.

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