Если ваша пробежка длится 45 минут или дольше, полезно съесть что-нибудь и до, и после пробежки.

Бег - это очень доступный вид кардио, которым можно заниматься в любое время и в любом месте. Портал EatThis рассказывает о том, что нужно знать о правильном питании во время такой тренировки. Сочетание кардио-сессий с правильным питанием и перекусами - ключевой момент, но важно и то, когда вы едите.

По мнению диетолога Джордан Хилл, лучше всего подкрепиться перед тем, как выходить на пробежку.

За 20-30 минут до пробежки Хилл рекомендует съесть несколько простых углеводов, которые быстро усвоятся. В качестве примера она приводит крендельки, тосты, фрукты и даже жевательные резинки.

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"Обычно, если ваша пробежка длится 45 минут или дольше, полезно съесть что-нибудь и до, и после пробежки", - объясняет Хилл.

При этом после пробежки она рекомендует употреблять сочетание углеводов и белка, чтобы восстановить запасы углеводов, которые были потрачены во время пробежки, и помочь мышцам восстановиться.

Хилл рекомендует стремиться к 0,3 г белка на килограмм веса тела и в два-три раза больше углеводов. Например, если вы весите 70 килограммов, стремитесь к 20 г белка и 40-60 г углеводов.

Если вы планируете бегать 90 минут или дольше, то планируйте небольшие перекусы до, во время и после пробежки.

Кроме того, Хилл советует избегать клетчатки и жиров перед пробежкой, чтобы не нагружать желудочно-кишечный тракт.

"Если вы хотите правильно восстановиться и уменьшить воспаление после пробежки, употребляйте фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и делайте упор на ненасыщенные жиры, а не на насыщенные и трансжиры", - советует она.

Ранее тренер рассказал о преимуществах бега и ходьбы для похудения и объяснил, что эффективнее.

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