Брюс Уиллис подал в суд на малайзийского принца

Известный голливудский актер Брюс Уиллис подал иск против малайзийского принца и его компании, требуя вернуть 900 тыс. долл. инвестиций, вложенных в предприятие по переработке автомобильных покрышек, сообщает Reuters.

Принц Имран Ибни Туанку Джафар и Датук Винод Б.Сехар, возглавляющие компанию Petra Group, которая занимается внедрением экологичных технологий, уже вернули "крепкому орешку" 1,1 млн. из инвестированных в проект 2 млн долл. Задержки с выплатой оставшихся 900 тыс. они объясняют проблемами, вызванными мировым финансовым кризисом.

В иске, поданным в суд Лос-Анджелеса, говорится, что компания использует "благовидный предлог" для того, чтобы не возвращать деньги.

Руководство Petra Group выразило недоумение в связи с предпринятыми актером действиями. Компания заявила, что обязуется вернуть Б.Уиллису оставшиеся средства "в течение нескольких недель", а потому не видит оснований для обращения в суд.

По словам актера, он согласился принять участие в проекте, поскольку считал, что бывший вице-президент США Альберт Гор, актер Мел Гибсон и другие известные люди инвестировали в компанию "значительные суммы".

Как утверждает истец, Б.Сехар пообещал ему, что намеченное на третий квартал 2008г. первичное размещение акций Elastomer Technologies, дочерней компании Petra Group, принесет "огромную прибыль". Руководство Petra Group гарантировало актеру сохранность вложенных средств и оставило за ним право вернуть вложения, указывается в иске. Однако когда обещанное IPO так и не состоялось, и Б.Уиллис захотел вывести свои инвестиции из компании, ее руководство отказалось вернуть деньги, говорится в документе.

Теперь актер требует возместить ему не только вложенные в проект 900 тыс. долл., но и выплатить компенсацию из расчета 10% годовых.

РБК