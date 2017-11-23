Официальное открытие первой Украинской недели фотографии состоится 23 ноября 2017 года в Киеве

Организаторы: ArtSpatium Foundation, Tuzov Art Group, Tumasoff Gallery

Главным событием KYIVPHOTOWEEK 2017 станет крупнейшая в Украине фото-выставка общей площадью более 3000 м². Специально для участия первой Украинской недели фотографии в Киев приедут самые известные фотографы с мировыми именами и лично представят свои звездные работы.

Среди участников KYIVPHOTOWEEK 2017:

- Гисберт Ханекроот (Gijsbert Hanekroot) - один из самых известных музыкальных фотографов, которому позировали Мик Джаггер и Род Стюарт, Джон Леннон, Дэвид Боуи, ABBA и другие

- Джессика Крэйг-Мартин (Jessica Craig-Martin) - фотограф, которая известна в мире своим реалистичным подходом к фотографии хроники светской жизни. На ее фотографиях нет того гламура «высшего света», который сформировался в нашем сознании, ее снимки на грани комичности и искусства. В работах фотографа отражается печальная реальность светской жизни и ее отвратительная сторона, которая замалчивается;

- Роман Пятковка - обладатель фотографического Оскара, лучший концептуальный фотограф мира;

- Сергей Тумасов (Sergey Tumasov) - известный украинский пейзажный фотограф, путешественник экстримал. Фотографирует отдаленные уголки Земли - горы, вулканы, пустыни, океанские побережья, национальные заповедники и тому подобное. Его работы отмечены наградами мировых конкурсов Epson Pano Awards и International Loupe Awards. В 2016 году в Украине на благотворительном аукционе фотография Тумасова была продана за 100 000 гривен;

- Руслан Лобанов (Ruslan Lobanov) - один из самых влиятельных фотографов Восточной Европы. Специализируется на жанрах портретной / обнаженной съемки, преимущественно работая с аналоговыми технологиями. Активно сотрудничает с арт-галереями и проводит выставки в Украине и Европе;

- Юрий Санин (Yuriy Sanin) - настоящий мастодонт аналоговой фотографии. Снимает только на пленку, используя камеры большого формата;

- Ярослав Данильченко (Yaroslav Danylchenko) - победитель престижного мирового конкурса INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2017, один из ведущих рекламных фотографов мира;

- Angel Angelov - мастер документальной съемки в неизведанных и малодоступных местах, нелегальных проникновений и сложных условий (бомбоубежища и законсервированные заводы, подземные реки и высокие точки Украины, зона отчуждения в Чернобыле и легендарный космодром Байконур)

- Роман Захарчук - настоящий скульптур на фотобумаге. Его работы -это монументальность видения совершенства человеческого тела как аналога божественного начала, напряжение и боль духовных порывов, муки жизни рядом с муками творчества.

А также куратор, легенда украинского арта Виктор Сидоренко; интеллектуал-философ Александр Клименко; галерея Brucie collections с экспозицией уникальных фотографий, известный украинский фотограф-документалист Игорь Гайдай и др.

Репортажное фото будет представлено УНИАН: события и известные политики Украины с 1998-99 по 2017 в работах фотографов, которые в разные годы сотрудничали с одним из первых украинских фотосервисов за все время его существования. В рамках I международного фотографического форума зритель в фотографиях УНИАН сможет увидеть различные политические события из истории независимой Украины и известных политиков, в тех изменениях, которые произошли за эти годы. УНИАН представит 20 фотографий, сделанных в разные годы, за период с момента основания фотосервиса агентства до современности. Авторами представленных работ является Виктор Побединский (соучредитель фотосервиса УНИАН), Александр Синица (один из первых фотографов УНИАН, который и сегодня является штатным фотографом фотосервиса), Владимир Гонтарь, Андрей Скакодуб, Владислав Мусиенко, Инна Соколовская и Вячеслав Ратынский (самый молодой из штатных фотографов УНИАН).

Кроме того, на KYIVPHOTOWEEK 2017 будет представлена ​​экспозиция студенческих работ.

Также в рамках I Украинской недели фотографии KYIVPHOTOWEEK 2017 будут представлены работы финалистов первого конкурса любительских селфи-фото «Интересно о себе», организованного ОО «Щасливе місто». На крупнейшей профессиональной выставке фотографии в Украине сделанные мобильным телефоном фото будут представлены в печатном виде и посетители, гости и участники KYIVPHOTOWEEK 2017 путем зрительского голосования выберут победителя.

Программой I международного фотографического форума KYIVPHOTOWEEK 2017, первой Украинской недели фотографии запланированы также лекции, посвященные проблемным вопросам авторского права, на которых будет освещаться отношение фотографа к своим и чужим работам, как защищать свои авторские права, как их регистрировать и какие права есть у фотографов, в том числе важный вопрос, который волнует многих фотографов, - что фотограф может снимать на улице и что он может делать с этими фотографиями.

Программа работы

I международного фотографического форума первого Украинской недели фотографии

KYIVPHOTOWEEK 2017:

23 ноября (четверг)

19.00 - официальное открытие при участии организаторов, звездных участников, гостей и представителей украинских и зарубежных СМИ.

24 ноября (пятница)

11.00 – открытие для зрителей и начало работы образовательной программы Форума

14-00 - Лекция Нины Бурневич на тему: «Торонто: город, где встречаются культуры»

17-00- Kонкурс fashion-фотографии Vogue UA: подведение итогов и награждение участников

19-00- завершение работы



25 ноября (суббота)

11.00 – начало работы

12-30 - Лекция Анны Осетинской (CEO юридической компании CTRL, адвокат, кандидат юридических наук) и Анны Штефан (партнер юридической компании CTRL, завотделом авторского права и смежных прав Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук) на тему: «Изображение человека на фотографии. Юридические аспекты ".

14-00- Гисберт Ханекроот, лучшей музыкальный фотограф эпохи 70-х. Artist talk.

16-00 Мастер-класс Дмитрия Гончарова (украинский фотохудожник, посол брендов Phase One и Broncolor в Украине) на тему: «Стандарты постановки света от Broncolor»

19-00- завершение работы

26 ноября (воскресенье)

11.00 – начало работы

11-30 - Валерий Лещинский. Импрессионизм в фотографии. Artist talk

13-00 Торжественная часть:

- Итоги первого Украинской недели фотографии KYIVPHOTOWEEK 2017

- Вручение приза «Самый перспективный молодой фотограф». Приз от туристической компании "Загорье";

- Награждение победителя первого конкурса любительских селф-фото «Интересно о себе», организованного ОО «Щасливе місто»;

- Вручение дипломов Национального союза Фотохудожников Украины.

14-00 Лекция Василия Шульги на тему: «Как зарабатывать на фотографии». Как искать, как общаться, как работать и как хранить связь - с клиентами, с рекламными агентствами, с командой фотографа. Коммерческая фотография, стоковая фотография, vr 3d и видео проекты

16-00 Лекция Дмитрия Кракович на тему: «Практические основы организации фотовыставки».

19-00- закрытие Форума

Стоимость входного билета для на 1 день - 50,00 грн.

Полный список участников первого международного фотографического форума и программа мероприятий на официальном сайте I международного фотографического форума, первой Украинской недели фотографии

KYIVPHOTOWEEK 2017: http://kyivphotoweek.com.ua/index.html

Информация для СМИ

Дата Официального открытия: 23 ноября

Время: 19.00. Начало регистрации – 18.30

Адрес: Киев, ул. Большая Васильковская, 100 (международный гостинично-офисный комплекс «Торонто-Киев»)

Аккредитация СМИ обязательна. Тел. (093) 148 43 00, (067) 334 86 00.