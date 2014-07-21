При поддержке Минобороны были проведены учения для журналистов по домедицинской помощи в условиях боевых действий

Во время обучения, которое прошли на территории одной из воинских частей в Киеве, представители масс-медиа отработали алгоритм оказания домедицинской помощираненому, спасения жизни в условиях, приближенных к боевым (в бронежилетах и касках), говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Также отработали действия по обеспечению собственной безопасности во время оказания помощи раненому; изучили содержимое индивидуальной аптечки и его применение; остановку кровотечения на поле боя; эвакуацию раненого в безопасное место; объем помощи в безопасном месте: наложение повязок на грудную клетку, живот, быстрое обследование раненого и особенности самопомощи.

"Опыт организации квалифицированной и неотложной хирургической помощи в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе показал, что каждому третьему раненому жгут был наложен неправильно или не по показаниям. Вследствие этого поврежденную конечность удалось сохранить только в 48,7% случаев. Поэтому во время обучения мы уделили большое внимание теме кровоостанавливающего жгута", - рассказал Валерий Кузмин, инструктор Всеукраинского совета реанимации, доцент кафедры медицины катастроф НМАПО им. П. Шупика.

Стоит отметить, что программа обучения была составлена с учетом пожеланий представителей СМИ, которые непосредственно работают в зоне АТО, и опыта медиков, которые находились в горячих точках.

В связи с проведением АТО на востоке Украины программа проекта была адаптирована к нуждам военных. По согласованной с Министерством обороны программой в рамках проекта "Я могу спасти жизнь!" соответствующие учебные тренинги прошли военнослужащие 7 воинских частей перед отправлением в зону АТО. Обучение личного состава вооруженных сил продолжается.

Следует отметить, что подобные мероприятия происходили неоднократно. В частности, Управлением прессы и информации Министерства обороны 3 июня были проведены практические занятия "Экстремальная журналистика" на базе полигона 240 Центра подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Сухопутных войск вооруженных сил, где представители СМИ учились на практике как работать и выживать в полевых условиях, обороняться во время нападения, оказывать первую медицинскую помощь.