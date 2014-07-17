Председатель Житомирской ОГА навестил в госпитале раненых бойцов АТО

Раненых во время АТО военнослужащих, которые находятся на лечении в Житомирском военном госпитале, навестили высокопоставленные лица. Лечебное заведение посетили председатель облгосадминистрации Сидор Кизин и начальник Государственной службы лекарственных средств Житомирщины Сергей Моторный. В госпиталь чиновники приехали, чтобы посетить раненых и передать медикаменты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что к сбору средств на лекарства присоединились более двадцати субъектов хозяйственной деятельности.

"Общая сумма средств, которая была собрана за короткий период нашими фармацевтами, составила 15 тысяч гривен. Мы очень будем надеяться, что и другие субъекты фармацевтического рынка примут участие и не останутся равнодушными к сбору и оказанию гуманитарной помощи военнослужащим, которые находились в зоне АТО", - поделился своими надеждами Сергей Моторный.

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В свою очередь, начальник госпиталя полковник медицинской службы Александр Серебряков рассказал, что в настоящее время около 15 военнослужащих госпиталя находятся в определенных районах и оказывают медпомощь в полевых условиях. Он также обратил внимание, что в этот госпиталь военных направляют уже на реабилитацию, где их пытаются поддерживать как физически, так и психологически.