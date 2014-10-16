В Польше задержали военного, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Польские СМИ предполагают, что речь может идти о шпионаже в пользу России, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Министерство обороны задержало польского офицера по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки на основе доказательств, собранных контрразведкой", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным телаканала TVN, военный был задержан в среду в здании министерства обороны страны.

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Как сообщает польская радиостанция Zet, под стражу были взяты двое мужчин - высокопоставленный офицер министерства обороны, а также юрист с двойным польско-российским гражданством.

Власти Польши не комментируют предположения о связи задержанного с Россией и обещают предоставить подробности в пятницу.