В Польше задержали военного, которого подозревают в шпионаже в пользу России
Спецслужбы Польши задержали высокопоставленного офицера, которого подозревают в шпионаже, сообщило министерство обороны страны.
Польские СМИ предполагают, что речь может идти о шпионаже в пользу России, сообщает Русская служба Би-би-си.
"Министерство обороны задержало польского офицера по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки на основе доказательств, собранных контрразведкой", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным телаканала TVN, военный был задержан в среду в здании министерства обороны страны.
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Как сообщает польская радиостанция Zet, под стражу были взяты двое мужчин - высокопоставленный офицер министерства обороны, а также юрист с двойным польско-российским гражданством.
Власти Польши не комментируют предположения о связи задержанного с Россией и обещают предоставить подробности в пятницу.