Литва заморозила счета фигурантов «списка Магнитского»

14:00, 22 января 2013
Мир
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Власти Литвы заморозили ряд счетов, принадлежащих фигурантам «списка Магнитского».

Литва расследует валютные махинации

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg Businessweek.

Прокурор Донатас Пузинас сообщил изданию, что денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в офшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management.

Расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре. В Латвии, в Швейцарии заморожен ряд счетов.

«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», — заявил Донатас Пузинас.

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