Литва заморозила счета фигурантов «списка Магнитского»
14:00, 22 января 2013Мир
2213 0
Власти Литвы заморозили ряд счетов, принадлежащих фигурантам «списка Магнитского».
Литва расследует валютные махинации "списочников Магнитского" / Фото: azerros.ru
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg Businessweek.
Прокурор Донатас Пузинас сообщил изданию, что денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в офшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management.
Расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре. В Латвии, в Швейцарии заморожен ряд счетов.
«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», — заявил Донатас Пузинас.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter