Литва заморозила счета фигурантов «списка Магнитского»

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg Businessweek.

Прокурор Донатас Пузинас сообщил изданию, что денежные средства будут проверены в рамках начатого в Литве расследования об отмывании денег в офшорах высокопоставленными чиновниками из России, доказательства были предоставлены фондом Hermitage Capital Management.

Расследование по делу об отмывании денег начато также и на Кипре. В Латвии, в Швейцарии заморожен ряд счетов.

«Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», — заявил Донатас Пузинас.