Молдова никогда не откажется от своей европейской перспективы
22:01, 19 июня 2007Мир
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Об этом заявил президент страны
|Владимир Воронин
Воронин отметил, что "Молдова доказала свои возможности суверенного и независимого государства и в любом случае у нее имеется европейская перспектива, от которой она никогда не откажется".
"У нас есть проблемы и принципы, и вместе с друзьями мы будем стремиться стать членами ЕС", - добавил президент.
В 1994 году первый посол Молдавии в Бельгии был аккредитован в качестве главы Миссии при Европейском сообществе. 28 ноября 1994 года Молдавия подписала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС.
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