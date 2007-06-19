Молдова никогда не откажется от своей европейской перспективы

Молдавия пришла в Бельгию не только как гость, но и с целью доказать, что она может и у нее есть шансы стать членом Евросоюза. Об этом заявил во вторник президент Молдавии Владимир Воронин на официальной церемонии открытия нового здания посольства Молдавии в Бельгии и дипмиссии при Европейском сообществе.

Воронин отметил, что "Молдова доказала свои возможности суверенного и независимого государства и в любом случае у нее имеется европейская перспектива, от которой она никогда не откажется".

"У нас есть проблемы и принципы, и вместе с друзьями мы будем стремиться стать членами ЕС", - добавил президент.

В 1994 году первый посол Молдавии в Бельгии был аккредитован в качестве главы Миссии при Европейском сообществе. 28 ноября 1994 года Молдавия подписала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС.