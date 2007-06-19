Аль-Каида отправила 300 смертников в Европу и США (фото с выпускного)

17:09, 19 июня 2007
Мир
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Среди террористов есть дети

Международная террористическая организация "Аль-Каида" и афганское движение "Талибан" отправили 300 террористов-смертников для совершения терактов в Великобритании, Германии, Канаде и США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пакистанского журналиста, побывавшего в тренировочном лагере террористов.

По словам этого журналиста, побывавшего 9 июня на торжественной церемонии проводов выпускников лагеря подготовки террористов, среди будущих смертников есть даже дети - мальчики 12 лет.

Пакистанский журналист даже снимал происходящее на видео. Один из лидеров "Талибана" лично поздравил каждого выпускника с окончанием учебы. Он призвал смертников последовать туда, откуда пришли солдаты вышеназванных стран.

Американские военные представители уже отреагировали на появление видеозаписи, назвав ее "проявление пропагандистской кампании террористов".

newsru

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