В парижском банке захватили заложников
12:57, 19 июня 2007Мир
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СМИ насчитали 6 человек
В одном из банков, расположенном в южном пригороде Парижа, захвачены заложники, передает агентство Reuters. Полиция пока не может назвать точное количество захваченных, однако по данным ряда французских СМИ, в заложниках оказались шесть человек.
Сообщается, что банк расположен рядом с самым большим в окрестностях Парижа оптовым рынком свежих пищевых продуктов Рюнжи. К месту происшествия стянуты наряды полиции.
Le Monde со ссылкой на корреспондента Reuters сообщает, что в заложники взяты один или несколько сотрудников отделения банка LCL le Crédit Lyonnais, расположенного на территории рынка.
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