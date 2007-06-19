В парижском банке захватили заложников

В одном из банков, расположенном в южном пригороде Парижа, захвачены заложники, передает агентство Reuters. Полиция пока не может назвать точное количество захваченных, однако по данным ряда французских СМИ, в заложниках оказались шесть человек.

Сообщается, что банк расположен рядом с самым большим в окрестностях Парижа оптовым рынком свежих пищевых продуктов Рюнжи. К месту происшествия стянуты наряды полиции.

Le Monde со ссылкой на корреспондента Reuters сообщает, что в заложники взяты один или несколько сотрудников отделения банка LCL le Crédit Lyonnais, расположенного на территории рынка.

Лента.ру